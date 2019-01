Etter intense møter de i fire partiene, ble de til slutt enige om å godkjenne plattformen. KrF går inn i regjering og Norge får en borgerlig flertallsregjering. I forhandlingene måtte alle gi og ta – en øvelse som er særlig krevende i hjertesaker der minst to av partiene har motstridende syn.

Denne artikkelen oppdateres fortløpende for å gi deg en oversikt over hvordan det gikk med de største stridssakene i regjeringsforhandlingene:

Abort og bioteknologi

2c består, selvbestemt fosterreduksjon forsvinner

Eggdonasjon blir ikke tillat

MOTSTAND: I midten av november ble det demonstrert for å beholde dagens abortlov i 33 norske byer. Her fra demonstrasjonen foran Stortinget i Oslo. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Utgangspunkt: KrF er det eneste partiet på Stortinget som gikk til valg på å endre dagens abortlov. De vil fjerne paragraf 2c, som de mener er diskriminerende fordi den åpner for senabort dersom det er fare for alvorlig sykdom hos barnet. De vil også ha slutt på fosterreduksjon der én av to friske tvillinger aborteres. Høyre har åpnet for å komme KrFs krav i møte, mens Venstre og Frp har sagt tydelig nei.

KrF er også det eneste partiet rundt forhandlingsbordet som ikke er enig med stortingsflertallet i at eggdonasjon og assistert befruktning for enslige bør tillates i Norge.

Resultat: I plattformen står det at regjeringen vil «fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap før grensen for selvbestemt abort. Utover dette gjøres det ikke endringer i abortloven». Dermed fikk KrF en viktig seier, samtidig som de tapte slaget om paragraf 2c. Når det gjelder bioteknologi fikk KrF et stort gjennomslag. I plattformen står det at «regjeringen ikke skal gjøre endringer i bioteknologiloven, med mindre de fire partiene er enige om det». Det betyr at eggdonasjon og assistert befruktning for enslige ikke blir tillat i Norge.

Innvandring og integrering

Reglene for henteekteskap skjerpes inn

Like mange kvoteflyktninger

RETUR: Frp vil holde ankomsttallene nede. Bildet viser Politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Utgangspunkt: Da Frp sa ja til å forhandle med KrF, gjorde partileder Siv Jensen det klart at de krever ytterligere innstramminger på asyl- og innvandringsfeltet dersom regjeringen skal utvides. De krever blant annet strengere regler for familiegjenforening, og at punktet i dagens regjeringsplattform om at få asylsøkere kan gi flere kvoteflyktninger fjernes.

Venstres landsstyre har spilt inn krav som går i motsatt retning. I likhet med KrF ønsker de at kravet om «rimelighet» igjen blir avgjørende når myndighetene avgjør om mennesker kan sendes til internflukt i hjemlandet. De vil også, som KrF, oppheve praksisen med midlertidig opphold for barn. Når det gjelder kvoteflyktninger vil de følge FNs anbefaling til Norge, altså 5000 i året. KrF vil også ta imot flere enn 3000, som er antallet for 2019.

Resultat: I plattformen står det at regjeringen vil videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger, som i år er 3000. Det står også at nivået skal stå i sees i «sammenheng med øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer, herunder eventuell relokalisering fra EU». Her fikk ikke KrF og Venstre gjennomslag for flere kvoteflyktninger, mens Frp ikke fikk gjennomslag for færre. Når det gjelder familieinnvandring vil regjeringen «stramme inn regelverk og praksis og fremme tiltak for å forhindre proformaekteskap, flerkoneri og gjentagende familieinnvandring». Det skal også bli vanskeligere å få unntak fra selvforsørgelseskravet. Venstre og KrF har fått inn at det skal legges til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge.

Miljø- og klimapolitikk

I MYRA: Myr er et viktig karbonlager, og Venstre vil verne all myr. Dette er ett av flere punkter i klimapolitikken der Venstre møter motstand (illustrasjonsfoto fra Romsdal). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Utgangspunkt: 10 måneder etter at Venstre gikk inn i regjering, kom en omfattende klimarapport fra FN som slår fast at bare ekstreme tiltak kan begrense oppvarmingen til 1,5 grader. For Venstre betyr det at de må få nye klimagjennomslag i den nye avtalen om deres regjeringsdeltakelse skal gi mening for grasrota. Landsstyret kom før forhandlingene med en lang kravliste (se faktaboks).

Venstres klima- og miljøkrav Ekspandér faktaboks 9. desember vedtok Venstres landsstyre en uttalelse om hva Venstre vil oppnå i regjeringsforhandlingene. Her var klimasaken viet stor plass: Klimapolitikk – Venstre vil: At Norge skal være et nullutslippssamfunn i god tid før 2050. For å nå dette målet må det norske 2030-målet økes til minst 55 prosent kutt innenlands.

Gjennomføre en nullutslippsutredning som kommer med helhetlige forslag til tiltak og virkemidler for å få utslippene ned til null innen 2050.

Innføre et sterkere institusjonelt rammeverk rundt norsk klimapolitikk med et uavhengig klimaråd, rapportering på klimakonsekvenser av alle politiske vedtak og styrking av klimabudsjetteringen i statsbudsjettet.

Lage en nasjonal plan for omstilling av lokalsamfunn og yrkesgrupper som kommer dårlig ut av det grønne skiftet og bidra til at de skal lykkes med omstillingen.

Ha en gjennomgående CO2-avgift på 1000 kr per tonn.

Etablere nye virkemidler som f.eks. en MiljøFUNN-ordning etter modell av SkatteFUNN-ordningen, der både kutt i kWh og i kg redusert CO2 premieres for både privat næringsliv og i offentlige anskaffelser.

Åpne for at Statens pensjonsfond utland kan investere i unoterte aksjer og fornybar energi.

Øke støtten til fornybar energi i utviklingsland og til klimafinansiering gjennom FN.

Utrede en avgift som legges på forbruk med stort miljøavtrykk, som motsvares med andre avgiftslettelser.

Øke støtten til forskning på nullutslippsteknologi.

Oppskalere ordninger som Enova og Nysnø.

Sørge for at miljøvennlige innkjøp alltid blir prioritert i offentlige anskaffelser

Teste ut fullskala karbonfangst og –lagring (CCS) i samarbeid med næringslivet Petroleumspolitikk –​​​​​​​ Venstre vil: Innføre permanent vern mot petroleumsaktivitet i sårbare og særlig verdifulle områder, inkludert Lofoten, Vesterålen, Senja, Svalbard, Bjørnøya, Jan Mayen, Skagerrak, Mørefeltene, Jærkysten, kystnære områder av Finnmark, iskanten, polarfronten, særlig verdifulle og sårbare områder (SVO) i Barentshavet og Barentshavet nordøst.

Gjøre endringer i skattesystemet knyttet til letevirksomhet og investeringer på norsk sokkel, blant annet ved å senke friinntekten og fjerne leterefusjonsordningen.

Avskaffe ordningen med konsesjonsrunder og begrense bruken av tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) Klassisk naturvern –​​​​​​​ Venstre vil: Flytte planavdelingen tilbake til klima- og miljødepartementet.

Innføre avgift på gruveavfall.

Øke bestandsmålene for de store rovdyrene.

Verne 10 % av alle naturtyper og 7 % av naturverdiene.

Følge opp naturmangfoldsmeldingen.

I regjering har Venstre fått gjennomslag for forbud mot nydyrking av myr. Nå vil de verne all myr, blant annet fordi drenering av myr slipper ut store mengder klimagasser. De vil også at alle CO₂-utslipp skal prises likt, og øke denne avgiften til 1000 kr. Andre sentrale krav er permanent oljevern av sårbare områder og avskaffing av ordningen med konsesjonsrunder.

Myrkravet møter motstand fra både KrF og Frp. KrF av hensyn til bøndene, Frp av hensyn til vei- og jernbanebygging. Når det gjelder petroleumspolitikken sitter det langt inne for Høyre og Frp å komme Venstres krav i møte. Overordnet er Frp skeptisk til alt som minner om pisk, altså økte avgifter, og de vil i utgangspunktet ha lavere utgifter for bilistene. Frp vil blant annet skrote en ny målemetode for utslipp fra biler, som etter planen vil gi høyere avgifter for en rekke nye biler.

I klimapolitikken vil alles øyne være rettet mot Venstre. Det er her partiorganisasjonen har krevd nye gjennomslag, og det er her forventningene er størst. Som NRK erfarte onsdag, førte uenighet om klima- og miljøspørsmål til at Venstre-leder Trine Skei Grande og resten av delegasjonen forlot forhandlingsdelegasjonen lørdag kveld.

Rus og alkohol

RUS: Skal mennesker som ruser seg straffes eller behandles? KrF frykter det blir vanskeligere å forebygge narkotikamisbruk dersom politiet ikke kan sanksjonere. Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

Utgangspunkt: For Venstre er det svært viktig å gjennomføre den rusreformen de fikk gjennomslag for i fjorårets plattform. Der flyttes ansvaret for å følge opp dem som blir tatt med narkotika for eget bruk fra politi- og rettsvesen til helsetjenesten. Jeløya-plattformen åpner også for heroinassistert behandling og økt valgfrihet innenfor legemiddelassistert rusbehandling (LAR).

Dette er KrF sterkt imot. Også i alkoholpolitikken vil KrF reversere viktige Venstre-gjennomslag. De vil blant annet fjerne formuleringen i den forrige plattformen om å «gi kommunene større handlingsrom i spørsmål om skjenketider og utsalgssteder».

Dersom ruspolitikken i Norge ikke liberaliseres, vil det være en stor seier for KrF og et smertelig nederlag for Venstre. Også Høyre støtter rusreformen, men dette har vært en viktig sak for Venstre i mange år og er et område partiet føler et stort eierskap til.

Eiendomsskatt

STRID OM BOLIGSKATT: For KrF er det en viktig sak av kommunene selv fastsetter eiendomsskatten, mens Frp ønsker å begrense den så mye som mulig. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Utgangspunkt: Kommunenes skattlegging av folks hjem topper Frps «verstingliste» over det de mener er urimelige skatter. I forslaget til statsbudsjettet for 2019 fikk de gjennomslag for at maksimal skattesats for bolig- og fritidsbolig reduseres fra sju til fem promille fra 2020. De fikk også på plass en obligatorisk reduksjonsfaktor i takstene på minst 30 prosent. Samtidig ville regjeringen at kommunene ikke skal bruke lokale takster, men SSBs modell, når de regner ut skattenivået for boliger. KrF, på sin side, mener kommunene bør ha mest mulig kontroll over eiendomsskatten. I budsjettforhandlingene reverserte de kravet om at kommunene ikke kunne bruke lokale takster.

I denne saken er det Frp som har størst press på seg. De har gått til valg på lavere eiendomsskatt, og særlig i lokalvalgkampen til høsten blir dette er viktig sak for dem. Samtidig frykter KrF at Senterpartiet kan bruke denne saken til å angripe regjeringen for å strupe kommunenes økonomi.

Pelsdyr

OMSTRIDT NÆRING: Pelsdyrnæringen mener de har ryddet opp og at dyrene behandles på en forsvarlig måte. Dyrevernerne og en rekke partier på Stortinget er uenige. Foto: Sondre Dalaker / NRK

Utgangspunkt: Setningen «regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen» var én av Venstres viktigste seiere i Jeløya-plattformen. Dyrevernerne jublet, mens næringen opplevde at de ble fratatt livsgrunnlaget med ett pennestrøk. Regjeringens mål er at forbudet skal tre i kraft i 2025. Forslaget er ute på høring, og er ennå ikke vedtatt. Pelsdyrbøndene setter nå sin lit til at KrF kan stanse avviklingen i den nye plattformen.

Dersom avviklingen stanses, vil det være et slag i ansiktet for Venstre og et stort gjennomslag for KrF. Dersom KrF ikke lykkes med å stanse avviklingen, kan de sukre pillen ved å bedre erstatningsordningen regjeringen har lagt opp til. Summen på 365 millioner kroner er langt fra pelsdyralslagets foreløpige beregning på 2,3 milliarder kroner.

**Denne saken oppdateres når regjeringsplattformen legges fram og fasiten er klar.