Her er toppenes korona-brudd

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Har du hørt om den britiske parlamentarikeren som testet positivt for korona, men som likevel tok toget hele veien hjem til Skottland fra London?

Her taler Margaret Ferrier om korona i det britiske parlamentet, mens hun har korona. Foto: Handout / AFP

Golfmiddagen med 82 deltakere, som kostet tre irske politikere sine verv?

Den svenske beredskapssjefen som reiste på ferie til Kanariøyene – eller den britiske viruseksperten som gikk av som rådgiver for regjeringen etter et besøk av sin elskerinne?

Toppbyråkrat Dan Eliasson har hatt en rekke framstående stillinger i svensk offentlighet. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Koronapandemien har avdekket at det slett ikke bare er vettløse ungdommer, nestledere i Arbeiderpartiet og norske statsministre som er fersket i å bryte regler, råd eller anbefalinger om smittevern.

GRIPER INN: Statsadvokaten griper inn i hotell-saken: – Kan omgjøre vedtaket

Togreise til besvær

Etter å ha kjent på symptomer tok Margaret Ferrier fra det skotske nasjonalistpartiet SNP en koronatest i Rutherglen i Skottland lørdag 26. september i fjor. Uten å vente på prøvesvaret tok hun fatt på den drøyt fem og en halv time lange togturen til London, der hun samme dag holdt et innlegg i parlamentet. Hva innlegget handlet om? Korona, selvsagt.

Her er Sindre Finnes og Erna Solberg på Geilo - en tur hele Norge nå har fått ny innsikt i. Foto: Skjermdump Instagram

Samme kveld kom prøvesvaret: Hun hadde testet positivt. Likevel valgte hun dagen etter å sette seg på toget enda en gang og legge ut på den samme turen tilbake til hjemmet sitt i Skottland.

Til partiet fortalte hun i utgangspunktet at hun måtte gjøre vendereis fordi et familiemedlem var blitt syk. Først senere samme uke kom sannheten for en dag. Ferrier ble suspendert fra SNP, og det ble opprettet politisak mot henne. Hun ble også anmodet om å tre tilbake som parlamentsmedlem, noe hun så langt har motsatt seg.

Golfmiddag ble siste måltid

I Irland i fjor satte en middag på en golfklubb en stopper for tre politiske karrierer. EUs handelskommissær Phil Hogan var blant dem som trakk seg etter middagen på Oireachtas Golf Society i Clifden. Hele 82 deltakere var til stede på arrangementet, som fant sted dagen etter at den irske regjeringen hadde innført nye restriksjoner for å begrense smittespredningen.

Irlands landbruksminister Dara Calleary og visepresident for parlamentets overhus, Jerry Buttimer, var også til stede på middagen, og valgte å avgå.

– Det er viktig å si at jeg ikke brøt noen lov. Som offentlig tjenestemann burde jeg ha vært strengere med følge koronaretningslinjene, sa Hogan da han kunngjorde sin avgang og framsa sin offentlige beklagelse.

LES: Dugnadslederens svikt

Spindoktoren som høstet storm

Dominic Cummings, berømt og en smule beryktet spindoktor og stabssjef ved den britiske statsministerens kontor, befant seg i fjor midt i en mediestorm selv. Boris Johnsons topprådgiver reiste nemlig mer enn 40 mil fra London til foreldrenes hjem i Durham, noe som brøt med landets koronarestriksjoner.

Cummings mistenkte endatil at han selv var koronasmittet, fordi kona var syk og fordi det hadde vært et utbrudd i Downing Street, som også omfattet statsministeren. Reaksjonene i Storbritannia var voldsomme, men Johnson tok Cummings i forsvar. Og selv tok han kun mindre doser med selvkritikk.

Dominic Cummings omgitt av pressefolk utenfor sitt hjem i London. Foto: GLYN KIRK

– Da vi dro, hadde ikke min kone hoste eller feber. Hun var syk, hun hadde kastet opp, men vi visste ikke om hun hadde covid-19, sa Cummings på en pressekonferanse, der han forsvarte sine egne handlinger og sa han aldri hadde vurdert å gå av.

Cummings sa at han ville til Durham for å la foreldrene stelle sønnen om både ham og kona ble syk og viste til at restriksjonene åpnet for visse unntak mot reiseforbudet.

– Jeg angrer ikke på hva jeg gjorde. Jeg synes det var rimelig under omstendighetene, sa Cummings.

Politiet slo imidlertid fast at han hadde brutt reglene, og det ble fremmet flere krav om hans avgang. Cummings, som ble portrettert av Benedict Cumberbatch i filmen Brexit – The uncivil war, forlot Downing Street i november.

EKSPERTER UENIGE: Jusprofessorer uenige om statsministeren brøt smittevernforskriften i sin 60-årsfeiring

Elskerinne-besøk

Eksemplene er flere fra Storbritannia og ett av de mest pikante omfatter landets kanskje best kjente virusekspert – Neil Ferguson.

Som professor ved Imperial College i London var han sentral i utformingen av en modell for spredning av koronaviruset, som den britiske regjeringen viste til da vidtrekkende restriksjoner ble innført i fjor vår.

Virusekspert og professor Neil Ferguson. Foto: Imperial College London

Derfor vekket det sterke reaksjoner da det ble kjent at Ferguson hadde hjemmebesøk av sin gifte elskerinne samtidig som han oppfordret britene til å opprettholde sosial avstand. Professoren medga at han hadde gjort en feilvurdering og trakk seg fra stillingen som regjeringsrådgiver.

Også i USA har unoter fra politikerne skapt overskrifter. Etter å ha bedt folk vurdere om det virkelig var trygt å gå til jobben eller butikken, reiste for eksempel ordfører Steve Adler i Austin, Texas, til Mexico på bryllup med privatfly, skriver Chicago Tribune.

I California måtte guvernør Gavin Newsom beklage et besøk på en bedre, fransk restaurant i november. Han brøt nemlig reglene da han og kona satt tett, uten munnbind, sammen med ti andre fra forskjellige husstander. Ordfører London Breed var på samme eksklusive restaurant dagen etter, også med gjester utenfor egen husstand, noe retningslinjene fra lokale myndigheter sterkt frarådet.

Svensk julehandel

Sindige svensker har også funnet grunn til å la seg forarge over politikere og samfunnstoppers brudd på anbefalingene om smittevern. Statsminister Stefan Löfven måtte selv beklage i sosiale medier etter å ha lagt ut på julehandel på et kjøpesenter i Stockholm.

Statsminister Stefan Löfven måtte tåle kritikk etter en handletur før jul. Foto: Anders Wiklund/TT / Anders Wiklund/TT

Löfvens shoppingtur provoserte fordi statsministeren selv hadde oppfordret svenskene til å unngå steder med mange mennesker. I et innlegg på Instagram skrev Löfven at han forsto reaksjonene. Han oppga at han handlet mat, reparerte en klokke, lette etter reservedeler til barberingsmaskinen og var på Systembolaget for å kjøpe en julepresang til sin kone Ulla.

– I ettertid lurer jeg så klart på om for eksempel julepresangen til Ulla kunne vært bestilt på nettet i stedet, i god tid, framholdt den svenske statsministeren.

Også den svært kjente svenske toppbyråkraten Dan Eliasson havnet i hardt vær i vinter. Juristen Eliasson var i unge år med i punkbandet Bad Boo Band, best kjent for låta «Knulla i Bangkok».

Siden ble han blant annet statssekretær og sjef for så vel Migrationsverket som politidirektoratet, før han i 2018 overtok det øverste ansvaret for det svenske direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Derfor skapte det reaksjoner da han midt under pandemien reiste på en to uker lang juleferie til Las Palmas på Gran Canaria.

Dan Eliasson gikk av som beredskapssjef i Sverige etter kraftig kritikk. Foto: Torstein Bøe / NTB

Det skjedde mens svenske myndigheter frarådet alle reiser som ikke var strengt nødvendige. Eliasson forsvarte turen og viste til at han skulle besøke datteren, men endte til slutt opp med å forlate stillingen sin.

- Jeg har avstått fra veldig mange reiser under denne pandemien, men denne her synes jeg var nødvendig, uttalte han tidligere til Expressen, som først omtalte saken.