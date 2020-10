Her er Tangens nye ledergruppe – ikke fornøyd med kvinneandelen

Dette er Nikolai Tangens ledergruppe.

Trond Grande: Stabsdirektør/Nestleder.

Age Bakker: Teknologidirektør.

Birgitte Bryne: Driftsdirektør.

Mie Caroline Holstad: Direktør for eiendom- og infrastrukturinvesteringer.

Dag Huse: Risikodirektør.

Carine Smith Ihenacho: Direktør for eierskap og etterlevelse.

Petter Johnsen: Direktør for aksjeinvesteringer.

Geir Øivind Nygård: Direktør for markedsstrategier.

–Vi har dannet en mindre ledergruppe for å styrke fagmiljøene og høste flere synergier. Hovedoppgaven vår er å fortsette å levere god avkastning. Den nye ledergruppen vil være et kollektivt beslutningsorgan. Avgjørelser som er bredt forankret er bedre. Og det er mindre sannsynlig at vi må endre dem, sier Tangen.

Ledergruppen reduseres fra tolv til ni personer. Fire områder blir slått sammen til to nye. Fondets investeringsstrategier utfyller hverandre og to av investeringsområdene slås sammen.

Trond Grande ble utnevnt til administrasjonsdirektør og nestleder 6. oktober 2020. Han hadde stillingen som nestleder fra februar 2011. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen / Hans Fredrik Asbjørnsen

Ikke fornøyd med kvinneandelen

Kvinneandelen i fondets nye ledergruppe er 33 prosent. Kvinneandelen i fondet som helhet er 21 prosent.

–Dette er ikke godt nok. En av mine fremste prioriteringer er å fremme mangfold. En god organisasjon trenger ansatte med ulike perspektiver. Vi vil relansere vårt trainee-program for å få et enda mer mangfoldig arbeidsmiljø, og jeg vil ha frem flere flinke kvinner, sier Tangen.

Turbulent ansettelse

Ansettelsen av Tangen har fått stor oppmerksomhet etter at han spanderte et seminar i USA for flere samfunnstopper i 2019. Før han søkte og fikk jobben som sjef for oljefondet.

Flere reagerte også på at han hadde egne selskaper mens han skulle ledet oljefondet, og har investert i skatteparadiser.

Men Tangen kvitter seg med eierandelene i investeringsfondet AKO Capital. Som han har grunnlagt og ledet frem til nå.

Han overdrar eierandelene til den veldedige stiftelsen AKO Foundation. Summen er på 10 milliarder kroner.

– Enten så kunne jeg svare på Stortingets forventninger, eller jeg kunne trekke meg fra stillingen. Dette har vært mitt valg alene. Jeg satt med nøkkelen til å løse opp i dette. Det sa Tangen etter at det ble klart at han kvitter seg med eierandelene i AKO Capital.