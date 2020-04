Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det viktigste vi gjør i dag er å stemme for kontantstøtten til bedriftene.

Slik startet leder for finanskomiteen på Stortinget og finanspolitisk talsperson Mudassar Kapur fra Høyre pressekonferansen der kontantstøtten til næringslivet ble presentert.

– Ordningen vil gi hjelp til de som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet, og bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen vi er i nå. Vi vet at mange kjenner på usikkerheten, både for bedriften, familien, helsa og for inntekten. Noen kommer til å oppleve at koronakrisen også kommer til å bli en personlig krise. Jeg håper at vi gjennom denne pakken kan bidra til at det ikke blir slik, sa Kapur.

Han sa at flertallet på Stortinget som har stilt seg bak pakken, har gjort det for å redde det Kapur omtaler som titusener av arbeidsplasser.

– Selv om vi er ulike partier er vi alle enige om at det er én ting som har vært viktigst gjennom denne helgen. Det er at denne pakken på 50 milliarder kroner blir vedtatt og at pengene kan sendes ut til bedriftene, sa Kapur.

Ordningen flertallet på Stortinget har blitt enige om, er ment å dekke mesteparten av såkalte faste uunngåelige utgifter til bedrifter med stort inntektsfall på grunn av koronapandemien. Bedriftene som har blitt pålagt å stenge driften, skal få mest i ordningen.

Ap mener kontantstøtten er en stor samfunnskontrakt

Finanspolitisk talsperson Terje Lien Aasland i Ap kalte kontantstøtten en stor samfunnskontrakt.

– Det betyr at alle bidrar for at vi skal kunne komme ut av situasjonen med æren i behold, sa Aasland under pressekonferansen.

Han sa at det har vært vesentlig for Ap at bedriftseiere som mottar støtte, også er med på dugnaden ved blant annet å begrense eget utbytte.

– Det andre er forholdet til de ansatte. Det er en ganske krevende situasjon å være ansatt og føle utryggheten i en bedrift som sliter økonomisk. Vi mener at det i den tiden vi er inne i, hvor det gis betydelige ressurser fra fellesskapet, at også de ansatte trygges i størst mulig grad og unødvendige oppsigelser unngås, sa Aasland.

Aps talsperson la også vekt på at ordningen må være transparent slik at offentligheten kan ettergå hvordan pengene brukes.

– I dag stiller Stortinget og fellesskapet opp for bedriftene. Jeg håper at vi klarer å redde bedriftene og holde hjulene i gang, sa Aasland.

Sp-lederen: – Dette var utenkelig for en uke siden

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum innledet sitt innlegg med å si at det var helt utenkelig at et stort flertall på Stortinget skulle komme til enighet om en næringslivspakke på 50 milliarder kroner for bare en uke siden.

– Nå er det helt nødvendig, og det viser hvor fort dette går. Dette er det største enkeltvedtaket Stortinget har gjort, sa Vedum.

Han sa at tempoet i behandlingen av pakken har vært stort, og at det understreker alvoret i situasjonen.

– Dette er en hilsen til hele Norge. Det vi gjør i dag hadde vært fullstendig utenkelig for en måned siden. Nå er det helt nødvendig. Dette er det største vedtaket Stortinget noen gang har gjort. Årsaken er at vi skal redde arbeidsplasser og bedrifter, og trygge hverdagen til folk i hele landet, sa Vedum til NRK før pressekonferansen.

LO glad for enighet om kontantstøtten

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sier han er fornøyd med at det har kommet en pakke på bordet.

– Vi er fornøyde med at det nå har kommet med en bred pakke som kan sikre de mange bedriftene som nå står på kanten av stupet. Det er særdeles viktig å hindre et ras av konkurser nå, slik at folk har en arbeidsplass å gå tilbake til. Mange kan føle seg tryggere nå. Og det er bra. Det siste vi trenger er et ras av korona-konkurser, sier Gabrielsen i en e-post.

Han er imidlertid ikke fornøyd med alle delene av ordningen.

– Det er synd og overraskende at Stortingsflertallet ikke klarte å samle seg om tydeligere krav for å begrense utbytte og oppsigelser.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har tidligere anslått at kostnaden for kontantstøtten kan bli opp mot 20 milliarder kroner per måned.

Planen er, etter det NRK kjenner til, at bedriftene skal kunne begynne å søke penger i ordningen allerede fra 17. april i år.