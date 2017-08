Her er spørsmålet Venstre-Trine ikke vil svare på

Saken oppdateres.

– Det er sånn i norsk politikk at du må samarbeide ganske bredt. Jeg vet det er krevende, men skal du få til noe i politikken, og få flertall for noe du ønsker å gjøre, da må du virkelig samarbeide med andre, sier Trine Skei Grande i Polititsk valgkvarter.

– Og da vil du samarbeide med Frp, som 80 av velgerne dine ikke liker, og ikke med Ap som 57 prosent faktisk sier de liker?

– Heldigvis handler det ikke bare om hva du liker, men hvilken politikk du får gjennomført. Det vi ser er utfordringen med Ap er at de vil stanse veldig mange av reformene som har vært viktige for Venstre og vedtakene som vi har fått gjennom i Stortinget i denne perioden.

– Jeg vil heller kjempe for saker, og så opplever jeg at noen driver valgkamp mot de sakene, og da vil jeg heller samarbeide med de som faktisk har vist at vi klarer å levere og få til ting, svarer Grande.

Ifølge Venstre-lederen har de «fått til veldig mye bra» i samarbeidet med Frp de siste fire åra, og viser blant annet til «grønt skatteskifte», nedgang i klimagass og stor satsing på kollektivtransport.

– Jeg har bare lyst til å høre deg si det selv: Du ønsker en blågrønn regjering, det vet alle. Hvis det ikke blir noe av, da foretrekker du en blåblå-regjering med Venstre-samarbeid, framfor å sette inn Jonas Gahr Støre, er det riktig?

– Vi ønsker en blågrønn regjering, og det driver vi valg på. Vi sier vi ønsker Erna Solberg som statsminister ...

– Men nå spurte jeg om ledd to?

– Ledd to må velgerne først få lov til å bestemme styrkeforholdet mellom partiene...

– Og da sier du at du foretrekker Frp framfor Ap?

– Vi sier at vi foretrekker å finne en løsning på borgerlig side, og så har statsministeren sagt at vi skal sette oss ned og snakke sammen. Hun er ikke interessert i å legge en strategi som innebærer at en regjering må kastes for å få en ny. Hvis vi får et borgerlig flertall, så må vi forvalte det på en god måte.