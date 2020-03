Her er regjeringens krisetiltak – flyavgifter fjernes midlertidig

Vi står midt i en vanskelig krise for Norge og for verden, sa statsminister Erna Solberg under innledningen til pressekonferansen.

– Vi blir satt på en stor prøve. Antallet smittede øker raskt, det rammer hverdagen vår, helsevesenet vårt og økonomien vår. Jeg vil takke alle de som har stått på dag og natt for å holde hjulene i gang.

– Det er mange som har ofret mye og ytt mye allerede, men vi må alle forberede oss på å ofre mer og yte mer fremover, legger statsministeren til.

Regjeringen legger frem tre typer økonomiske tiltak, som alle skal være midlertidige:

Strakstiltak for å unngå konkurser og oppsigelser. Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er særlig hardt rammet og for næringslivet for øvrig. Brede tiltak for å opprettholde aktivitet i økonomien hvis det blir nødvendig.

Finansminister Jan Tore Sanner opplyser at tiltakene de legger frem i denne fasen har en beregnet prislapp på 6,5 milliarder kroner.

– Skulle den økonomiske situasjonen forverre seg, vil vi også vurdere tiltak for å stimulere økonomien mer generelt, sier han.

– For lite

For å hjelpe de kriserammede flyselskapene, fjerner regjeringen flypassasjeravgiften fra 1. januar 2020 og frem til 31. oktober 2020. I tillegg fjerner de luftfartsavgiftene fra 13. mars til og med 30 juni.

I tillegg til luftfarten, er reiselivet er et av områdene som er særlig hardt rammet. Tiltakene som regjeringen kom med i dag, særlig permitteringskostnadene, vil hjelpe noe umiddelbart, uttaler administrerende direktør for NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold

– Men totalt sett blir dette for lite slik denne krisen nå utvikler seg. Det må komme mer i dagene fremover.

NHO sier at dagens tiltak er et skritt i riktig retning, men de forventer at regjeringen legger frem enda mer treffsikre tiltak neste uke.

– Derfor må arbeidsgivers økonomiske ansvar være det samme om man er permittert, hjemme med barn eller i karantene. Dette må på plass umiddelbart, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Første fase med tiltak

Finansministeren sier Norge i er inne i en alvorlig situasjon, der bildet endres fra dag til dag og noen ganger fra time til time.

– Situasjonen påvirker nå mange deler av økonomien og mange næringer og bedrifter. Heldigvis er det slik at norsk økonomi er grunnleggende solid, vi har et godt utgangspunkt.

Sanner sier vi vet at det vil bli verre før det blir bedre, og at dette kun er første runde med tiltak.

– Vi ser på ytterligere tiltak som kan bedre likviditeten til bedriftene på kort sikt. Vi vil blant annet vurdere en mulighet for midlertidig utsettelse av betaling av for eksempel arbeidsgiveravgifter eller forskuddsskatter for bedrifter. Dette er tiltak vi vil ta stilling til i løpet av kort tid, sier Sanner videre.

Kraftig rentekutt

Tidligere i dag ble det klart at Norges Bank setter ned styringsrenten fra 1,5 prosent til 1 prosent. Sentralbanken viser til at Norge er sterkt preget av koronautbruddet og derfor senker styringsrenten, før det planlagte rentemøte 19. mars.

Finansministeren sier at sentralbanken vil spille en viktig rolle fremover.

– Norske banker er solide etter en betydelig oppbygging av kapital i årene etter finanskrisen. Det er viktig at bankene i best mulig måte settes i stand til å bidra til bedriftene, sier Sanner, og viser til at Norges Bank har tilbudt ekstraordinære lån.

Børsfall

Oslo Børs falt kraftig på virusfrykt og at flere land nå har iverksatt en rekke drastiske tiltak. Børsen endte torsdag ned 8,77 prosent, som er det verste børsfallet siden finanskrisen.

Fallet på Oslo Børs lå lenge på rundt seks prosent, men tiltok i styrke etter det statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie la frem det de selv beskriver som de mest drastiske tiltakene i Norge i fredstid.

På Wall Street i USA falt Dow Jones-indeksen torsdag 10 prosent torsdag. Børsstupet var det største siden «Black Monday» i 1987.