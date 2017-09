Her er grafen som viser Jonas' svalestup i valgkampen

Arbeiderpartiet har aldri gjort det dårligere på målinger før et valg når de sitter i opposisjon enn i denne valgkampen.

Partileder Jonas Gahr Støre har ikke lykkes med å løfte Arbeiderpartiet gjennom årets valgkamp. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Partiets fall fra uke til uke i valgkampperioden 2017 er en grell kontrast til oppkjøringen til valget både i da de satt i opposisjon i 2005, og som regjeringsparti 2009 og 2013.

NRK har gått igjennom meningsmålinger fra alle disse årene fra uke 32 og frem til valgdagen. For fire år siden økte formkurven fra uke 32 og holdt seg relativt stabil frem mot valget, mens den vekslet ved stortingsvalgene i 2009 og 2005. Årets valgkamp er den eneste med et kontinuerlig fall gjennom hele valgkampen.

«Ørnen har landet»

– Vi så noe lignende før stortingsvalget i 2001. Da bikket det også nedover på målingene før valget, og de endte på et valgresultat på 24,3 prosent. Det var det dårligste siden 1924, sier professor i statsvitenskap Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo.

Bernt Aardal har ikke sett tilsvarende målinger for Ap i et valgår siden 2001. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Det er fra Aardals hjemmeside NRK har hentet tallene i tabellen over, med unntak av den siste målingen i årets valgkamp. Den er fra NRKs partibarometer.

– Selv om Ap løfter seg en del prosentpoeng kan det være at man ikke kommer så veldig mye høyere enn for fire år siden. Da ble valgresultatet 30,8. For et parti som har blitt kalt ørnen blant norske partier, som har vært vant til mellom 30 og 40 prosents oppslutning, svir det nok ganske hardt å havne på 20-tallet, sier Aardal.

Han tror nedturen skyldes flere faktorer. Blant annet at:

Ap ikke har lyktes med valgkampopplegget sitt.

Ap ikke har truffet med strategien gjennom valgkampen.

Partiene rundt og i nærheten av Ap har profittert på kampen mot regjeringen, ikke Ap til tross for at de sitter i opposisjon.

Tidligere har NRK også skrevet at en eierskapsundersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at Aps viktigste sak kun er viktig for 16 prosent av velgerne.

– Sakseierskapsundersøkelsen underbygger at Ap ikke har en tydelig vinnersak blant velgerne. Det kompliserer Aps valgkamp at de ikke er best på det som er viktigst for velgerne, sa NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand om resultatet da.

Ap avviser feilslått strategi

Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) håper partiet klarer å løfte seg de siste dagene før valget.

Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap) sier partiet tradisjonelt pleier å løfte seg de siste dagene før valg. Hun er ikke enig i at Arbeiderpartiet har hatt feil strategi.

– Valgkampmaskineriet til Arbeiderpartiet har vært helt fantastisk, og dårlige målinger har utløst en enorm kampvilje. Strategien vår har hele tiden vært å snakke om våre politiske saker, og tilbakemeldingene vi får er at disse sakene har vært viktige for folk, sier Stenseng, før hun fortsetter:

– Vi har et for lavt nivå på målingene og vi har ambisjoner om å ligge høyere. Nå har vi fullt fokus frem mot valgdagen 11. september. Det er den viktigste målingen.

– Har Jonas Gahr Støre vært rett mann på rett plass for Ap i denne valgkampen?

– Jonas er riktig mann som partileder og som statsministerkandidat. Han er også riktig mann til å ta på seg vervet som statsminister de neste fire årene, sier Stenseng.