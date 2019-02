Bank, fly, shipping, eiendom og klær – for å nevne noe. Forretningsmannen Aksel Lund Svindal har ikke ligget på latsiden med finansene, og er ifølge Kapital god for over 100 millioner kroner bare i aksjer.

Sammen med sin far Bjørn Svindal har den tidligere alpinisten mange av sine investeringer gjennom selskapet A Management AS. Aksel Lund Svindal eier 70 prosent av selskapet, mens faren eier resten. Nå som karrieren er over, forventer faren at Aksel vil bruke mer tid på forretningene.

– Det ligger i kortene at det blir mer av det framover, for Aksel har jo stor interesse for disse tingene. Men akkurat hvordan det blir, har vi ikke hatt tid til å snakke om, sier Bjørn Svindal til NRK i kveld.

Utenom familieselskapet eier Aksel Lund Svindal en rekke aksjer og egenkapitalsbevis i eget navn. Flere medier har tidligere skrevet at Aksel har lært mye om investeringer av finansmannen Arne Fredly.

Hvor stor formuen til skikongen er totalt, er vanskelig å tallfeste. Det skyldes at flere av Svindals investeringer er i selskaper som ikke er på børs og hvor det er vanskelig å anslå en markedsverdi. I tillegg har han eierandeler i eiendom som NRK heller ikke kjenner markedsverdien til.

SAMMEN OM MYE: Pappa Bjørn er en av Aksel Lund Svindals viktigste forretningspartnere. Bildet er fra vinter-OL i Pyongyang i fjor. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Rik på forbrukslån

Mange av Aksel Lund Svindals investeringer har skjedd innen bank og finans. Det er kjent at Svindal og faren traff svært godt med sin investering i Bank Norwegian i 2007. Banken har bygget seg opp gjennom blant annet storstilt satsing på forbrukslån. Bjørn Svindal har opplyst til E24 at de to gikk inn på en kurs på litt over to kroner aksjen. I dag er kursen rundt 70 kroner, etter å ha falt en del siden i fjor.

I 2017 skrev Dagens Næringsliv at flere salg av Bank Norwegian-aksjer skal ha gitt Aksel en gevinst på til sammen 50 millioner kroner.

I dag har Svindal betydelige eierposter i Bank2, Komplett Bank og Aprila Bank, i tillegg til en rekke mindre eierandeler i norske sparebanker. Han har også en aksjepost i inkassoselskapet Axactor.

Han har tidligere vært inne på eiersiden i Monobank og Pareto Bank.

Oppstartsselskaper og teknologi

Aksel Lund Svindal har aldri lagt skjul på sin interesse for teknologi. Han har tidligere brukt skadeavbrekk til å skaffe seg kunnskap gjennom å besøke gründermiljøer og teknologiselskaper – som på bildet under hentet fra eksalpinistens Instagram-konto:

Både under eget navn og gjennom A Management har Svindal puttet penger i flere unge selskaper som alle har som mål å kapre markedsandeler gjennom bruk av ny teknologi.

Denne type investeringer er gjerne (svært) risikable, men har også en enorm økonomisk oppside dersom selskapene lykkes.

Svindal er blant annet inne i selskapet Vision io som lager kameraløsninger til bruk i blant annet olje – og gassbrønner. Andre investeringer er i Disruptive Technologies som lager trådløse sensorer og gründerselskapet Norselab som har som mål å utvikle andre oppstartsselskaper. I mai stod han på stand for selskapet Ivaldi som spesialiserer seg på å levere lokalt 3D-printede deler til næringslivet.

Investerer bredt

I tillegg til fokuset på finans og teknologi, investerer Svindal i flere andre bransjer – i tråd med finansiell teori om å spre risikoen.

Han har vært med både oppturer og nedturer i aksjekursen i flyselskapet Norwegian. Han har aksjer i tørrbulkrederiet Goodbulk, vin og brennevinsimportøren Arcus og drepe-lakselus-med-laser-selskapet Stingray. Han er også inne på eiersiden i Db Equipment som blant annet lager sammenleggbare skibager.

Den fulle lista er betydelig lengre.

Eget klesmerke

SATSER PÅ MOTE: Fra visningen under lanseringen av Greater than A i fjor vinter. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I januar i fjor lanserte Svindal klesmerket Greater than A sammen med blant annet kameraten Marius Eckmann. Sistnevnte har vært landsjef i J. Lindeberg i Norge og har solid erfaring fra bransjen. I tillegg har Svindal fått med seg Hans Erik Syversen og selskapet Syversen AS som er store innen distribusjon av klær.

– Det er kun rått dersom det blir en suksess. Det er ikke noe rått om vi ikke kan sitte og prate her om to år, sa Aksel Lund Svindal til DN under lanseringen.

Det uttalte målet til selskapet er å være et alternativ til bruk-og-kast-kulturen og at klærne skal være bærekraftige. Eierselskapet Atulus søker å finne miljøvennlige løsninger når det gjelder blant annet materialer (som for eksempel epleskall), transport og emballasje.

– Vi gjør alt vi kan for å finne miljøvennlige løsninger på alt fra emballasje, transport og materialer. Vi lover ikke at alt er perfekt, men at vi gjør så godt vi kan, har Hans Erik Syversen sagt til Romerikes Blad.

Det koster for øvrig å være miljøvennlig, ser det ut til. Flere av T-skjortene har en veiledende pris på 900 kroner, og du må ut med opptil 500 kroner for en boksershorts.

Eiendom

I fjor kjøpte Svindal hus på Snarøya i Bærum til den nette sum av 35 millioner kroner. Men han er ikke bare interessert i eiendom til eget bruk.

I januar meldte Dagens Næringsliv at Svindal eier 13,5 prosent av far og sønn Buchardts milliardsatsing i Hemsedal. Prosjektet omfatter et hotell med 144 rom samt 150 leiligheter med priser opp mot 10 millioner kroner.

I 2017 kjøpte far og sønn Svindal, sammen med blant annet tidligere proffsyklist Thor Hushovd, et kontorbygg i Moloveien i Bodø sentrum. Svindal er også er også deleier i et næringsbygg i Sandefjord og i eiendomsselskapet Form Eiendom med base i Oslo.

MERK: Denne artikkelen er basert på opplysninger i offentlige registre og uttalelser gitt til media. NRK tar forbehold om at far og sønn Svindal kan ha gjennomført kjøp og/eller salg som ikke er fanget opp i disse kildene.