Valet er over og stemmene er så og seie ferdigopptalt. Lista over stortingsrepresentantar som startar på Stortinget i haust er no klar.

Raudt, SV og Senterpartiet har alle fleire mandat på Stortinget enn i førre periode, medan Arbeiderpartiet, KrF, Venstre, Høgre og Framstegspartiet har færre. Her får du full oversikt:

Stortingsrepresentanter fra Rødt Bjørnar Moxnes NY 35 år , Oslo

Stortingsrepresentanter fra Sosialistisk Venstreparti Utjevningsmandat Freddy Andre Øvstegård NY 22 år , Østfold Nicholas Wilkinson NY 29 år , Akershus Kari Elisabeth Kaski NY 30 år , Oslo Petter Eide NY 58 år , Oslo Utjevningsmandat Karin Andersen 64 år , Hedmark Utjevningsmandat Arne Nævra NY 63 år , Buskerud Utjevningsmandat Solfrid Lerbrekk NY 26 år , Rogaland Audun Lysbakken 39 år , Hordaland Lars Haltbrekken NY 46 år , Sør-Trøndelag Utjevningsmandat Mona Fagerås NY 45 år , Nordland Utjevningsmandat Torgeir Knag Fylkesnes 42 år , Troms

Stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet Stein Erik Lauvås 52 år , Østfold Elise Bjørnebekk-Waagen NY 27 år , Østfold Svein Roald Hansen 68 år , Østfold Anniken Huitfeldt 47 år , Akershus Sverre Myrli 46 år , Akershus Nina Sandberg NY 50 år , Akershus Åsmund Grøver Aukrust 32 år , Akershus Tuva Moflag NY 38 år , Akershus Jonas Gahr Støre 57 år , Oslo Marianne Marthinsen 37 år , Oslo Jan Bøhler 65 år , Oslo Siri G. Staalesen NY 44 år , Oslo Espen Barth Eide NY 53 år , Oslo Anette Trettebergstuen 36 år , Hedmark Nils Kristen Sandtrøen NY 28 år , Hedmark Rigmor Aasrud 57 år , Oppland Tore Hagebakken 56 år , Oppland Martin Kolberg 68 år , Buskerud Lise Christoffersen 62 år , Buskerud Masud Gharahkhani NY 34 år , Buskerud Dag Terje Andersen 60 år , Vestfold Maria-Karine Aasen-Svendsrud NY 37 år , Vestfold Terje Lien Aasland 52 år , Telemark Lene Vågslid 31 år , Telemark Tellef Inge Mørland NY 37 år , Aust-Agder Kari Henriksen 62 år , Vest-Agder Hadia Tajik 34 år , Rogaland Torstein Tvedt Solberg 32 år , Rogaland Hege Haukeland Liadal 44 år , Rogaland Øystein L. Hansen NY 60 år , Rogaland Magne Rommetveit 61 år , Hordaland Jette F. Christensen 34 år , Hordaland Eigil Knutsen NY 28 år , Hordaland Ruth Grung 58 år , Hordaland Ingrid Heggø 56 år , Sogn og Fjordane Else-May Botten 44 år , Møre og Romsdal Fredric Holen Bjørdal 27 år , Møre og Romsdal Trond Giske 50 år , Sør-Trøndelag Eva Kristin Hansen 44 år , Sør-Trøndelag Jorodd Asphjell 57 år , Sør-Trøndelag Kirsti Leirtrø NY 54 år , Sør-Trøndelag Ingvild Kjerkol 42 år , Nord-Trøndelag Arild Grande 39 år , Nord-Trøndelag Eirik Sivertsen 46 år , Nordland Åsunn Lyngedal NY 49 år , Nordland Cecilie Myrseth NY 33 år , Troms Martin Henriksen 38 år , Troms Runar Sjåstad NY 49 år , Finnmark Ingalill Olsen 61 år , Finnmark

Stortingsrepresentanter fra Senterpartiet Ole André Myhrvold NY 39 år , Østfold Sigbjørn Gjelsvik NY 43 år , Akershus Trygve Slagsvold Vedum 38 år , Hedmark Emilie Enger Mehl NY 24 år , Hedmark Ivar Odnes NY 54 år , Oppland Marit Knutsdatter Strand NY 25 år , Oppland Per Olaf Lundteigen 64 år , Buskerud Åslaug Sem-Jacobsen NY 46 år , Telemark Geir Pollestad 39 år , Rogaland Kjersti Toppe 49 år , Hordaland Utjevningsmandat Nils T. Bjørke NY 58 år , Hordaland Liv Signe Navarsete 58 år , Sogn og Fjordane Jenny Klinge 41 år , Møre og Romsdal Heidi Greni 55 år , Sør-Trøndelag Marit Arnstad 55 år , Nord-Trøndelag Wilfred Nordlund NY 29 år , Nordland Siv Mossleth NY 50 år , Nordland Sandra Borch NY 29 år , Troms Geir Iversen NY 62 år , Finnmark

Stortingsrepresentanter fra Miljøpartiet De Grønne Une Aina Bastholm NY 31 år , Oslo

Stortingsrepresentanter fra Kristelig Folkeparti Utjevningsmandat Geir Jørgen Bekkevold 53 år , Telemark Utjevningsmandat Kjell Ingolf Ropstad 32 år , Aust-Agder Hans Fredrik Grøvan 63 år , Vest-Agder Utjevningsmandat Torhild Bransdal NY 61 år , Vest-Agder Olaug V. Bollestad 55 år , Rogaland Knut Arild Hareide 44 år , Hordaland Utjevningsmandat Tore Storehaug NY 25 år , Sogn og Fjordane Utjevningsmandat Steinar Reiten NY 54 år , Møre og Romsdal

Stortingsrepresentanter fra Venstre Abid Raja 41 år , Akershus Trine Skei Grande 47 år , Oslo Ola Elvestuen 49 år , Oslo Utjevningsmandat Ketil Kjenseth 49 år , Oppland Utjevningsmandat Carl-Erik Grimstad NY 65 år , Vestfold Terje Breivik 52 år , Hordaland Utjevningsmandat Jon Gunnes NY 60 år , Sør-Trøndelag Utjevningsmandat Andre N Skjelstad 52 år , Nord-Trøndelag

Stortingsrepresentanter fra Høyre Ingjerd Schou 62 år , Østfold Tage Pettersen NY 45 år , Østfold Jan Tore Sanner 52 år , Akershus Tone W. Trøen 51 år , Akershus Nils Aage Jegstad 66 år , Akershus Henrik Asheim 34 år , Akershus Turid Kristensen NY 50 år , Akershus Utjevningsmandat Hårek Elvenes 58 år , Akershus Ine Eriksen Søreide 41 år , Oslo Nikolai Astrup 39 år , Oslo Michael Tetzchner 63 år , Oslo Heidi Nordby Lunde 44 år , Oslo Mudassar Kapur 40 år , Oslo Utjevningsmandat Stefan Heggelund 32 år , Oslo Kristian Tonning-Riise NY 28 år , Hedmark Olemic Thommessen 61 år , Oppland Trond Helleland 55 år , Buskerud Kristin Ørmen Johnsen 64 år , Buskerud Kårstein Eidem Løvaas 49 år , Vestfold Lene Camilla Westgaard-Halle NY 38 år , Vestfold Erlend Larsen NY 51 år , Vestfold Solveig Sundbø Abrahamsen 54 år , Telemark Svein Harberg 59 år , Aust-Agder Ingunn Foss 57 år , Vest-Agder Norunn T. Benestad 60 år , Vest-Agder Bent Høie 46 år , Rogaland Tina Bru 31 år , Rogaland Sveinung Stensland 44 år , Rogaland Margret Hagerup NY 37 år , Rogaland Erna Solberg 56 år , Hordaland Ove Trellevik 52 år , Hordaland Peter Christian Frølich 29 år , Hordaland Torill Eidsheim 47 år , Hordaland Tom-Christer Nilsen NY 48 år , Hordaland Frida Melvær NY 45 år , Sogn og Fjordane Helge Orten 50 år , Møre og Romsdal Marianne Synnes NY 47 år , Møre og Romsdal Vetle Wang Soleim NY 24 år , Møre og Romsdal Linda Hofstad Helleland 40 år , Sør-Trøndelag Mari Holm Lønseth NY 26 år , Sør-Trøndelag Elin Rodum Agdestein 60 år , Nord-Trøndelag Margunn Ebbesen 55 år , Nordland Jonny Finstad NY 51 år , Nordland Kent Gudmundsen 39 år , Troms Utjevningsmandat Frank Bakke-Jensen 52 år , Finnmark

Stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet Ulf Leirstein 44 år , Østfold Erlend Wiborg 33 år , Østfold Hans Andreas Limi 56 år , Akershus Himanshu Gulati NY 29 år , Akershus Kari K. Kjos 55 år , Akershus Siv Jensen 48 år , Oslo Christian Tybring-Gjedde 54 år , Oslo Tor André Johnsen 48 år , Hedmark Morten Ørsal Johansen 53 år , Oppland Morten Wold 50 år , Buskerud Jon Helgheim NY 36 år , Buskerud Morten Stordalen 48 år , Vestfold Bård Hoksrud 44 år , Telemark Åshild Bruun-Gundersen NY 30 år , Aust-Agder Gisle Meininger Saudland NY 31 år , Vest-Agder Solveig Horne 48 år , Rogaland Roy Steffensen 37 år , Rogaland Terje Halleland NY 51 år , Rogaland Helge André Njåstad 37 år , Hordaland Silje Hjemdal NY 33 år , Hordaland Sylvi Listhaug NY 39 år , Møre og Romsdal Jon Georg Dale NY 33 år , Møre og Romsdal Sivert Bjørnstad 26 år , Sør-Trøndelag Kjell-Børge Freiberg 46 år , Nordland Hanne Dyveke Søttar NY 52 år , Nordland Per-Willy Amundsen 46 år , Troms Bengt Rune Strifeldt NY 46 år , Finnmark

Salplassering Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Høyre Arbeiderpartiet Senterpartiet Fremskrittspartiet Sosialistisk Venstreparti Høyre Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Arbeiderpartiet Høyre Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Venstre Høyre Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Høyre Arbeiderpartiet Høyre Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Arbeiderpartiet Høyre Rødt Miljøpartiet De Grønne Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Høyre Venstre Høyre Arbeiderpartiet Senterpartiet Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet Senterpartiet Høyre Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Senterpartiet Venstre Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Høyre Senterpartiet Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Høyre Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Arbeiderpartiet Høyre Venstre Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Senterpartiet Kristelig Folkeparti Høyre Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Høyre Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Kristelig Folkeparti Høyre Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Kristelig Folkeparti Høyre Senterpartiet Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Høyre Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Arbeiderpartiet Høyre Senterpartiet Fremskrittspartiet Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet Høyre Kristelig Folkeparti Høyre Arbeiderpartiet Venstre Senterpartiet Senterpartiet Arbeiderpartiet Høyre Kristelig Folkeparti Høyre Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Senterpartiet Høyre Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Høyre Kristelig Folkeparti Arbeiderpartiet Høyre Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Senterpartiet Høyre Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet Venstre Arbeiderpartiet Senterpartiet Arbeiderpartiet Høyre Venstre Arbeiderpartiet Høyre Senterpartiet Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Høyre Senterpartiet Fremskrittspartiet Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet Høyre Fremskrittspartiet Senterpartiet Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Senterpartiet Høyre R 1 SV 11 AP 49 SP 19 MDG 1 KRF 8 V 8 H 45 FRP 27 Stortingssalen har plass til 169 representanter, hvor representantene sitter fylkesvis Salen er formet som en halvsirkel, og fylkesmandatene sitter på rad 2 til rad 7. Trykk på partiprikkene under for å filtrere