Her er det fare for snøskred i helga

– Vind, nedbør og temperaturøkning er typisk skredvær. Da svekkes bindingen i snøen, sier vaktleder ved NVEs snøskredvarsling, Espen Nordahl.

SKREDEKSPERT: Espen Nordahl ved NVEs snøskredvarsling ber folk være forsiktige i fjellet. Foto: Privat / Privat

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) går denne helgen ut og advarer turgåere om at det over store deler av landet er betydelig fare for skred.

– Det ser ut til at det er på lørdag at været kommer og da er Jotunheimen, Vest-Telemark, Indre Sogn, Voss, Hardanger og Hallingdal utsatte områder. I tillegg er Nordland og Sør-Troms utsatt på grunn av et kraftig polart lavtrykk som er på vei, forteller Nordahl.

I store deler av landet starter vinterferien i dag og mange skal til fjells for å gå på ski. Ifølge NVE betyr det at faren for at skred utløses blir større.

Foto: NVE

– Toppturer har blitt enormt populært de siste årene og det er i områder der skiløpere går i gruppe at faren for skred er størst.

På varsom.no kan du lese om skredfaren i ditt område og Nordahl har ett råd til deg som skal ut på ski og opp i høyden i helga.

– Hold deg unna områder som er brattere enn 30 grader, da er du sikker.