Her er den siste krisepakken

Klokken 22.00 mandag kveld kom representanter fra alle partiene på Stortinget sammen for å forhandle om forslaget til nok en krisepakke fra regjeringen. I natt ble de enige.

– Vi har fått gjennomslag for pakken regjeringen la frem, nemlig å gi en form for kontantstøtte til de bedriftene som mistet inntekten sin nærmest over natten, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NRK før han fortsetter:

– Det er det viktigste vi gjennomfører. Det er mange små bedrifter og ansatte som kjemper en innbitt kamp for å redde arbeidsplassene sine.

I Politisk kvarter fortalte politikerne om noe av det partiene har blitt enige om. Dette er blant annet:

En omfattende vedlikeholdspakke på vei, bane og rassikring, en rekke småprosjekt som skal sikre kontrakter til små, norske entreprenører over hele landet.

Det kommer en kompetansepakke med midler til bedriftsinternopplæring og andre opplæringstiltak.

Det settes av midler til CCS-oppstart, vil også sikre norske kontrakter og industri.

– Det blir en maraton som vi er inne i, men jeg mener tiltakene vi har satt på plass er riktige, sier Sanner.

Flere tiltak

I tillegg erfarer NRK at kommunene får fem milliarder kroner for å dempe virkningene av koronaepidemien. Én av disse milliardene skal gå til fylkeskommunene. Det er også ventet at det skal komme enda mer i revidert nasjonalbudsjett.

Partiene skal også ha blitt enige om en pakke rundt grønne investeringer, som for eksempel karbonfangst og lagring og satsing på havvind.

Etter det NRK kjenner til, har partiene også blitt enige om å legge en studentmilliard inn i krisepakken. Det sikrer anslagsvis at rundt en tredel av de såkalte koronalånene kan omgjøres til stipend.

Det er også ventet støtte til opplæring i bedrifter, men det er ikke kjent hvordan innretningen på dette blir.

Støre: – Fornøyd med pakken

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han er fornøyd med pakken Stortinget har blitt enige om.

– Vi i Ap er fornøyd med at vi har fått veldig konkrete tiltak som betyr noe for tryggheten til folk.

Han peker blant annet på:

Løft i kompetanse for permitterte og ledige.

Beslutninger om å fremskynde prosjekter rundt fangst og lagring av CO₂.

Aktiviteter knyttet til vei, bane og havner

Noe satsing på klimaviktig arbeid.

Penger til kommunene.

– Summen av dette er at Stortinget har vist stor ansvarlighet og villighet til samhold. Vi opposisjonen har møtt regjeringen på en konstruktiv måte, og de har møtt oss, sier Støre.

Også Frps Sylvi Listhaug mener Stortinget har kommet frem til en god krisepakke.

– I den situasjonen landet står i er det naturlig at alle samarbeider om å bringe Norge gjennom denne krisen. Vi føler alle på det ansvaret vi har, sier Listhaug.

Hun sier pakken som blir lagt frem er helt nødvendig.

– Det er viktig å holde hjulene i gang, for den smellen som kommer er formidabel og bekymringsfull.