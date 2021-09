Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Flere deltagere på arrangementer

Statsminister Erna Solberg (H) holdt torsdag en pressekonferanse der hun kunngjorde flere endringer, blant annet å øke antallet tillatte personer på offentlige arrangementer.

På arrangementer med koronasertifikat hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser kan det være inntil 5000 personer innendørs (opp fra 3000) og 10.000 utendørs (opp fra 7000).

Dermed er det 3000 flere som kan være tilskuere under VM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Gibraltar på Ullevaal stadion tirsdag 7. september.

Statsminister Erna Solberg kunngjorde også at barn mellom 12 og 15 år skal få koronavaksinen. Foto: Ali Zare / NTB

Mange vaksinerte

Da assisterende helsedirektør Espen Nakstad onsdag ble spurt om han kunne peke på noe som faktisk går bra, var han rask med å nevne de positive effektene av vaksineringen i Norge.

– Det er fort gjort å glemme de positive tingene oppi dette, innrømmer Nakstad.

– Nå vil veldig mange bli fullvaksinert i løpet av få uker. Det vil sette oss i bedre stand til å håndtere dette viruset i Norge enn de aller fleste andre steder i verden.

Per fredag 3. september hadde 89,3 prosent av befolkningen over 17 år fått første vaksinedose, mens 73,7 prosent var fullvaksinerte. Det viser tall fra Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK.

– Samtidig ser vi at vi har mange færre innleggelser nå i forhold til smittenivået sammenlignet med i fjor. Det er også positivt, sier Nakstad.

EU når vaksinasjonsmål

70 prosent av den voksne befolkningen i EU er nå fullvaksinert. Tirsdag kom nyheten om at EU hadde nådd målet som ble satt ved starten av året.

– Jeg vil takke alle de menneskene som har gjort denne store prestasjonen mulig, skrev president for Europakommisjonen Ursula von der Leyen på Twitter.

Selv om det er store forskjeller mellom landene, har flere kommet godt over 70 prosent. Von der Leyen la til at enda flere europeere må ta vaksinen, og at de må hjelpe resten av verden med å vaksinere seg også.

31. august kunne Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, meddele nyheten om at EU nå har fullvaksinert til sammen 70 prosent av den voksne befolkningen. Foto: Tobias Schwarz / AFP

Onsdag kom også beskjeden om avtagende vaksineskepsis i USA. Ifølge en Axios-Ipsos-måling sier nå kun 20 prosent nei til vaksine.

Venter ingen ny nedstenging

Oslos byrådsleder Raymond Johansen avviser at en ny nedstenging av Oslo kan bli aktuelt med det første.

Det samme gjør byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer.

– Tiden for nedstenginger er over, sier han.

Heller ikke Espen Nakstad i Helsedirektoratet tror det blir aktuelt med noen ny nedstenging nå.

– Nedstengningstiltak nå som rammer fullvaksinerte voksne vil ikke gi veldig stor effekt. Det som gir effekt nå, er å stanse smitten der den spres, i ungdomsmiljøene i de kommunene som har mye smitte. Det må være målrettede tiltak. Dette med massetesting av alle elever regelmessig, som vi nå går i gang med, er kanskje det aller viktigste verktøyet vi har, sa Nakstad til NRK onsdag morgen.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier også at det ser ut til at pasientene ikke ligger like lenge på sykehus, og at det ikke er like mange på intensivavdeling. Foto: Berit Roald / NTB

Letter på innreiserestriksjonene

Gjennom pandemien har det vært strenge innreiseregler til Norge, og det er mange som har kjempet for å kunne se sine kjære i utlandet igjen.

Torsdag var det mange som endelig fikk den nyheten de ventet på.

Fra 12. september vil kjærester og familiemedlemmer fra land utenfor EU og EØS få reise til Norge, meddeler justisminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Justisminister Monica Mæland åpner for at flere utenfor EU/EØS kan besøke sine kjære i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Nå har tiden kommet for å sørge for trygg innreise for flere kjærester, barn, foreldre og besteforeldre. Så lenge de vanlige strenge reglene for testing og karantene følges, kan vi nå åpne opp enda litt mer, sier Mæland.

Flere tilbake i jobb

Tallet på sysselsatte økte med 43.000 mellom mars og juni, og er dermed tilbake til omtrent samme nivå som før pandemien startet. Det viser nye, sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen.

– Økningen i antall sysselsatte må ses i sammenheng med at tallet på ufrivillig permitterte har gått ned i samme periode, sier seksjonssjef Tonje Køber i SSB.

NRK har tidligere skrevet om at det går bra i norsk økonomi. Selv om noen bransjer, som reiseliv, fremdeles er påvirket av pandemien, så er andre i sterkt vekst og har behov for folk.

Planen er fortsatt å åpne helt opp i september

Vi blir stående på trinn 3 i gjenåpningsplanen fram til andelen fullvaksinerte er vesentlig høyere enn i dag, opplyste statsministeren torsdag.

Til gjengjeld hopper vi over siste trinn, og går rett til en normal hverdag med økt beredskap. Målet er fortsatt å åpne samfunnet for fullt i september, sier Erna Solberg.

– Vi tror vi fortsatt kan gjennomføre gjenåpningen i slutten av september, når vi har 90 prosent fullvaksinerte i befolkningen. Da vil vi være i en situasjon hvor vi har høy beskyttelse og kan håndtere det, sier Solberg.

Statsministeren sier planen fortsatt er å åpne samfunnet helt opp i løpet av september. Foto: Ali Zare / NTB