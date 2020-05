Her er Ap-forslaget som får både fagforeningen og Frp til å juble

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Arbeiderbevegelsen står samlet om at oljeselskapene må få utløst mer penger. I tillegg må industriarbeiderne få garantier om arbeid i Norge. Det ønsker vi å fremme.

Det sier Arbeiderpartiets nestleder og finanspolitiske talsperson Hadia Tajik. Hun sier partiet kommer til å stille tydelige krav til både regjering og petroleumsnæring når de skal forhandle støttepakke til oljenæringen på Stortinget.

Til gjengjeld vil Arbeiderpartiet blant annet øke overskuddet selskapene kan ha uten å betale oljeskatt kraftig, og sørge for at foreslåtte skatteletter skal vare lenger enn det regjeringen har foreslått.

– Vi er klare til å gå ganske langt her. Det er ingen tvil om at man trenger å få utløst mer penger for å gjøre de store investeringene. Men vi må være sikre på at disse pengene går til det de skal, og at de ikke går ut av landet og blir til utbytter i utlandet. Det må gå til norske arbeidsplasser, sier Tajik.

Fagforeningstopp roser eget parti

PARTI- OG FAGFORENINGSTOPP: Leder i Fagforbundet og medlem i Aps sentralstyre roser Arbeiderpartiets forslag for oljenæringen. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Jørn Eggum er leder i Fagforbundet og sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet sammen med Hadia Tajik. Nå roser Ap-toppen og fagforeningslederen eget parti.

– Det er utrolig viktig at Arbeiderpartiet gjør det så tydelig at de stiller opp for norske arbeidstakere og norsk petroleumsvirksomhet. Hele næringen står sammen og har bedt Stortinget sørge for at vi raskt kan få ut penger så vi kan få aktivitet og sikre sysselsetting, sier Eggum.

På spørsmål om hvorfor fagforeningsleder Eggum ikke har tatt den støtten som en selvfølge, svarer han følgende:

– Fordi det har vært diskusjoner i ukevis om hva regjeringen ville komme med etter at vi la på bordet krav fra en samlet næring. Så har saken havnet på Stortinget, og det har vært usikkert om det har vært flertall for å gå så langt som vi ønsker. Nå ser vi at når det nærmer seg forhandlinger, så stiller Ap opp, sier Eggum.

Også forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi (IE) er fornøyd med signalene.

– Jeg er veldig fornøyd med at Ap ønsker nye prosjekter. Det er det som ligger til grunn for kravene vi i bransjen har stilt. Jo flere prosjekter vi kan få realisert, desto mer kan vi presse på for at de skal gå til sysselsetting i Norge og gi arbeid i hele verdikjeden

Tommel opp i Frp, tommel ned hos SV

TOMMEL OPP: Sylvi Listhaug (Frp) er glad for at Ap har flagget standpunkt om oljenæringen. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Forslaget til Tajik og Arbeiderpartiet harmonerer godt med det Fremskrittspartiet har tatt til orde for. Det får Frps nestleder og finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug til å gi tommel opp.

– Vi ønsker å gjennomføre de endringene bransjen har sagt er nødvendig for å redde leverandørindustrien gjennom krisen. Vi er også opptatt av at arbeidsplasser skal skapes i Norge, og stiller krav om det, sier Listhaug før hun fortsetter:

– Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiet endelig legger på bordet hva de ønsker. Nå må vi sikre at det faktisk bidrar til at store investeringer blir tatt i Norge, at vi sikrer norske arbeidsplasser, og at vi får i gang aktiviteten i leverandørindustrien. Vi har ventet, vært utålmodige og til og med sure, men det er veldig bra at de endelig kommer med det de mener.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Kaski er ikke like fornøyd med utspillet til Arbeiderpartiet. Hun vil imidlertid ikke gå så langt som til å si at hun er skuffet over forslaget.

– Jeg har sluttet å bli skuffet over Arbeiderpartiet i oljepolitikken, sier Kaski.

Hun sier SV heller vil bruke penger på mer direkte støtte til leverandørindustrien for å finansiere og realisere grønne prosjekter.

– Jeg er opptatt av at vi må trygge arbeidsplasser i morgen, og om fem år. Da er jeg overbevist om at det dreier seg om konkrete grønne prosjekter innenfor havvind, karbonfangst, hydrogen og elektrifisering som gjør at Norge kan ta en lederrolle i den grønne omstillingen hele verden står i, sier Kaski.

4. juni skal, etter planen, støttepakken til oljenæringen være fremforhandlet.