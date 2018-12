Her er 2019 allerede i gang – småstater først ut

Klokka 11 norsk tid ble rakettene sendt opp fra de små øystatene Samoa og Kiribati i det sørlige Stillehavet. En time senere var det New Zealands tur, sammen med Fiji og Tonga, til å takke av 2018.

Deretter går det slag i slag fra øst mot vest i takt med jordklodens rotasjon. I

Tokyo kan de sende opp raketter klokka 16 norsk tid, mens Moskva følger etter klokka 22 norsk tid.

Etter at Europa og Afrika har ringt inn det nye året, følger Nord- og Latin-Amerika.

Aller sist ut er de tre amerikanske øyene Wake, Howland og Baker Island som ligger i Stillehavet, like ved datolinjen. De to sistnevnte øyene er for øvrig ubebodd av mennesker, så der blir det neppe fyrverkeri å se.

Fyrverkeribildene fra Sydney i Australia er ikoniske. Her er et bilde fra familiearrangementet, som starter noe tidligere på kvelden, lokal tid. Foto: Peter Parks / AFP

– Tyskland må ta større ansvar for utviklingen i verden

Flere av verdens statsledere holder i dag sine nyttårstaler.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel var tidlig ute med sin tale. Hun sa at Tyskland må ta større ansvar for utviklingen i verden i en tid da samarbeid mellom stater er under sterkt press.

Forbundskansler Angela Merkel sa i sin nyttårstale at Tyskland må ta større ansvar for utviklingen i verden. Foto: POOL / Reuters

– Det gjelder det livsviktige spørsmålet om klimaendringer, behandling og administrering av migranter og kampen mot internasjonal terror. Det er i vår egen interesse å løse disse problemene. Det kan vi best gjøre om vi også tar hensyn til andres interesser. Det var lærdommen fra to verdenskriger, sa Merkel.

Hun viste til at denne lærdommen ikke lenger er akseptert av alle i dag.

– I en slik situasjon, må vi stå sterkere opp for det det vi tror på. Vi må argumentere mer og sloss for dette, sier Merkel.