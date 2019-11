Her brennes det norske flagget i protest mot Koran-brenningen

Koranbrenningen i Kristiansand, som endte med voldelige sammenstøt i sørlandsbyen, har blitt møtt med sterke reaksjoner i utlandet.

Emneknagger som #Boycottnorway og #Norwayattackonislam går varmt på Twitter.

I dag ble det avholdt en demonstrasjon i Karachi i Pakistan hvor demonstranter tente på det norske flagget i protest mot koranbrenningen i Kristiansand.

Også på søndag ble det avholdt demonstrasjoner. Bildene fra markeringen viser at norske og amerikanske flagg ble brent. I en video av protestene på søndag i Karachi, blir det blant annet sagt:

– Vi gjør dette i for å hedre profeten og Koranen.

Demonstrantene holder opp bannere og synger flere slagord, før de brenner flaggene til USA og Norge.

Solberg svarer på Instagram

På Twitter er det flere innlegg som fordømmer brenningen av Koranen, og flere personer oppfordrer samtidig til boikott av både Telenor og av Norge i sin helhet.

På Instagram har statsminister Erna Solberg mottatt flere kommentarer under bildene sine etter Koran-brenningen.

En instagram-bruker spør Erna «hva som skjer i Norge», og at Norge ikke respekterer andre kulturer.

Til dette svarer Solberg:

– Vi respekterer alle religioner, og vi respekterer ytringsfriheten.

Foto: Skjermbilde fra Instagram

Det florerer også av uriktige påstander, en av dem at det norske soldater som skal ha satt fyr på Koranen.

Til det svarer Solberg tydelig at personen har fått feil informasjon om hendelsen, og at ingen norske soldater har gjort dette.

UD følger saken tett

Trude Måseide, kommunikasjonssjef i UD, forteller at utenriksdepartementet følger situasjonen tett.

– Det har både vært høy aktivitet på sosiale medier og protester i Pakistan.

Den norske ambassadøren til Pakistan, Kjell-Gunnar Eriksen, var som kjent i møte med Pakistans utenriksdepartement på lørdag, for å uttrykke dyp bekymring på vegne av myndighetene og Pakistans befolkning.

Telenor følger situasjonen

Hanne Knudsen, kommunikasjonssjef i Telenor, sier til NRK at de kjent med reaksjonene i sosiale medier i Pakistan:

– Telenors sikkerhetsteam følger situasjonen løpende og tilpasser nødvendige tiltak både for våre ansatte i Pakistan og kollegaer som skal på jobbreise til landet, sier Knudsen.

Hanne Knudsen i Telenor sier at selskapet har merket seg reaksjonene, og at de nå jobber for fullt for å ha opprettholde ordinær drift i Pakistan og betjene kundenes behov.

Kommunikasjonssjef i Telenor, Hanne Knudsen forteller at Telenor har registrert reaksjonene i sosiale medier. Foto: Telenor

I en Twitter-melding skrev Telenor for tre dager siden at en av kjerneverdiene deres er å respektere andre, og at «Telenor Group fordømmer handlinger som ikke respekterer religion».

Enkelte Twitter-brukere mener at denne unnskyldningen ikke gir noen grunn til boikott, mens andre fortsetter å oppfordre til det.

– Provokasjon

Russiske, pakistanske og tyrkiske medier har også omtalt koranbrenningen i Kristiansand.

Koran-brenningen er ment som en provokasjon, mener professor Tore Bjørgo ved Universitetet i Oslo. Han forsker på ekstremisme.

– Hensikten med hele greia er å få muslimer til å reagere og at det skal komme motreaksjoner. Det er et spill fra SIANs side for å prøve å få muslimer til å se farlige og voldelige ut. Noen går selvfølgelig på den limpinnen, sier Bjørgo.

PST følger med

Politiets sikkerhetstjeneste følger situasjonen tett. De opplyser til NRK at de ikke har hevet trusselbildet, men at de likevel har vært forberedt på økende høyreekstrem aktivitet.

I begynnelsen av september ble trusselnivået i Norge hevet. PST mente da at de hadde sett en negativ utvikling i trusselen fra norske høyreekstreme.

Martin Bernsen er seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste. Han forteller til NRK at PST nå følger situasjonen nøye. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

– Vi har predikert skjending av Koranen, og vi er klar over de følgende det kan få, sier Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste til NRK.

Etter det NRK erfarer, er koranbrenning også noe av grunnen til at trusselnivået ble hevet på sensommeren i år.

Fikk ordre om å stanse koranbrenning

I forkant av demonstrasjonen i Kristiansand hadde politiet gitt klar beskjed til Sian om at de ikke ville tillate Koran-brenning.

Politimannskapene i Kristiansand agerte nemlig fra en fersk, eksplisitt ordre fra politidirektør Benedicte Bjørnland som gir politiet lov til å avverge offentlig skjending av koranen.

– Det å skjende koranen vil kunne være, i en gitt kontekst, brudd på straffelovens § 185 om hatefulle ytringer, sier Bjørnland til nettstedet Filter Nyheter.