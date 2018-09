– Vi er redde. Redd for at ting skal skje her. Bilbranner, voldtekter her og der, og mange andre lovbrudd. Det skyldes i stor grad innvandringen, mener Cecilie Harjyla Nilsson.

For henne og venninnen Cecilia Hagerman falt valget på Sverigedemokraterna (SD) i år.

De to er ikke alene. Med unntak av 13 kystkommuner ble SD største parti i alle kommuner i Skåne.

– Jeg savner det gamle Sverige. Det handler ikke bare om innvandring, men dårlig styring de siste årene. Før kjentes det sikrere, da hadde regjeringen mer kontroll, sier Nilsson.

Cecilie Harjyla Nillson (t.v.) og Cecilia Hagerman sier de stemte Sverigedemokraterna i år. Foto: Derek Bateman / NRK

SD-bastion

Jimmie Åkessons hjemfylke Skåne har de siste årene opplevd mange gjengoppgjør. De så også flyktningbølgen i 2015 på nært hold, siden mange kom til landet over broen til Malmö eller med båt til Helsingborg.

I Klippan fikk Sverigedemokraterna 37,1 prosent oppslutning. Allerede ved forrige valg stemte 25,7 prosent av innbyggerne SD. Det er dobbelt så stor oppslutning som i resten av landet.

Ikke alle var like begeistret for at Jimmie Åkesson besøkte Malmö i hjemfylket Skåne under valgkampen. Foto: Johan Nilsson / AFP

– Klippan har sin historie med fremmedfrykt. Mange har sympatisert med organisasjoner på ytre høyre. Jeg tror de henter mange på grunn av det, sier Jonas Törnqvist.

Jonas Törnqvist. Foto: Derek Bateman / NRK

Han mener byen han bor i har klart seg godt gjennom flyktningkrisen i 2015.

– Vi har tatt hånd om flyktningene, og jeg mener det er gjort på en veldig god måte med tiltak for å få dem inn i samfunnet. Jeg har ikke sett at vi har problemer med det, sier han.

Blant kystkommunene der Moderaterna og Socialdemokraterna fikk flest stemmer, finner vi de mest folkerike byene i Skåne, som Malmö. Totalt i Skåne fikk SD 23,6 prosent av stemmene, og ble nest største parti etter Socialdemokraterna.

I Malmö ble Socialdemokraterna største parti med 29,2 prosent av stemmene. Sverigedemokraterna ble tredje største parti med 17,0 prosent oppslutning.

– Mye rasisme i Klippan

De yngste velgerne er den gruppen der færrest stemmer Sverigedemokraterna, ifølge SVTs valgdagsundersøkelse.

Blant alle 18-21-åringer i Sverige stemte 13 prosent på SD. Til sammenligning stemte 21 prosent av 31-64-åringene på samme parti.

– Blant de eldre er det mer slik at svensker holder med svensker, og innvandrere holder med innvandrere. Vi ungdom henger med alt og alle. Men det er mye rasisme her i Klippan. Det hender folk roper etter folk, bare fordi de er innvandrere, sier Rasmus Andersson.

Rasmus Andersson. Foto: Derek Bateman / NRK

Sebastian Bondesson er også ung innbygger i Klippan. Han følger ikke mye med på politikken, men liker ikke SDs fremvekst.

– Jeg tror det skyldes kunnskapsløshet. Folk vet ikke hva det innebærer å stemme på dem, sier han.

Sebastian Bondesson. Foto: Derek Bateman / NRK

Det synet deler Nils Åke Danielsson, som sier han stemmer på Socialdemokraterna.

– Det har smittet over. De hater omverdenen, og da blir det sånn at «da må jeg stemme på det». Men de vet ikke hva de stemmer på. Selv syns jeg ikke det er mange innvandrere her, og de som er her, oppfører seg eksemplarisk. Jeg forstår meg ikke på folk som sier de er redde, sier han.

Sverigedemokraterna største parti blant svenske menn

Vil ta makten

I lokalvalget, som ble avholdt samtidig som riksdagsvalget, gikk Sverigedemokraterna frem 9,8 prosentpoeng til 30,5 prosent.

Selv om alle NRK møtte i Klippan trekker frem innvandring som forklaring på fremveksten, tror ikke bystyrerepresentant Åsa Edvardsson at det er eneste grunnen.

– Vi står for landsbygda, og vil bevare den som den er i dag. Da må vi ha bedre veier og bevare de små skolene, sier hun til NRK.

Åsa Edvardsson er bystyrerepresentant for SD. Foto: Derek Bateman / NRK

– Hva mener du om innvandring?

– Jeg kan forstå at folk er urolige. Vi fikk en kraftig bølge i 2015. Nå får vi regningen for boliger, jobb og barneomsorg. Det tærer på alt. Vi skulle gjerne hatt en pause for å hente oss inn, sier hun.

De siste årene har Klippan blitt styrt av sosialdemokraten Kerstin Persson. Nå tar SD det for gitt at de skal ta over makten.

– Hvis Socialdemokraterna eller Moderaterna vil ha posisjoner og makt, så må de strekke ut hånden, sier Edvardsson.

– Har de gjort det til nå?

– Nei, det har de ikke.