Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hun møter nå Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre til NRK-sendt statsministerduell i Trondheim.

I den første duellen barket Støre og Solberg sammen om koronahåndteringen.

– Grønt nivå har blitt for kaotisk, testsystemene har ikke fungert godt nok – det tar vi selvkritikk på. Vi må bli bedre og gå et skritt tilbake, sa Solberg.

Men hun la til at Norge gjentatte ganger er blitt kåret til ett av de beste landene å bo i under pandemien.

– Det er færre som blir alvorlig syke. Selv de som ligger på sykehus ligger på sykehus veldig kort nå. Vi er på vei ut av pandemien. Men vi er aldri helt ute før vi er i den situasjonen at verden er ferdig med pandemien, sa hun.

Kritisk til kommunikasjon

Støre mener regjeringen har kommunisert godt om gjenåpningen for inntil for en måned siden. Men da skjedde det noe, mener han.

– Den siste måneden har signalene vært spredte. Det har vært gitt inntrykk av at vi er nesten ute av det, sa Støre.

– Helseministeren sier one night stand, danse og kose og sånt nå. Det gis inntrykk av at vi er nærmere målet enn vi er. Jeg har vært kritisk til denne kommunikasjonen, sa Ap-lederen.

Samme dag som statsministerduellen ble det satt ny smitterekord i Trondheim med 150 nye smittede på ett døgn. På landsbasis var det 1.640 nye smittetilfeller siste døgn.

DUELL: Jonas Gahr Støre møtte Erna Solberg til duell i Trondheim i kveld. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Kritisk til koronahåndtering

Også i forkant av debatten mente Støre at regjeringen for tidlig signaliserte at pandemien er over.

– Det er den ikke. Det er noe barna våre erfarer nå, med veldig høye smittetall, sier Ap-lederen.

– Denne pandemien er ikke over, og vi må fortsatt ha høy beredskap.

I NRKs siste supermåling sa 25, prosent av de spurte at de ville stemme Ap. 21,1 prosent sa de ville stemme Høyre og 16,2 prosent at de ville legge Senterpartiets stemmeseddel i stemmeboksen.

Meningsmåling august 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med juni 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,9 % (endring: +0,7 +0,7 4,9 % SV SV: 6,9 % (endring: −0,9 −0,9 6,9 % AP AP: 25,5 % (endring: +1,4 +1,4 25,5 % SP SP: 16,2 % (endring: −1,5 −1,5 16,2 % MDG MDG: 4,3 % (endring: +0,6 +0,6 4,3 % KRF KRF: 3,1 % (endring: −0,5 −0,5 3,1 % V V: 3,3 % (endring: +0,6 +0,6 3,3 % H H: 21,1 % (endring: −1,9 −1,9 21,1 % FRP FRP: 10,9 % (endring: +0,7 +0,7 10,9 % Andre partier: 3,9 % Utført av Norstat 28 juli.–11. august ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

– Utspill fra Høyre i valgkamp

Opposisjonen har gjennom pandemien vært forsiktig med å kritisere regjeringens håndtering. Og Aps statsministerkandidat understreket før debatten at han mener regjeringen har kommunisert godt gjennom store deler av pandemien.

Men signaler om at pandemien er over, kan få en tiltakstrøtt befolkning til å senke skuldrene, frykter Støre.

– Har lederskapet sviktet litt her?

– Jeg mener godt lederskap her handler om å kommunisere varsomhet. Jeg synes det har vært litt mange utspill nå som har kommet fra Høyre rundt på valgkamp om at åpningen er rett rundt hjørnet.

Støre mener det har vært «huller» i kommunikasjonen fra regjeringen.

– Hvilken type huller?

– Som at vi nå er rett rundt hjørnet, et signal om at dette er over. Det er det ikke. Det er noe barna våre erfarer nå, med veldig høye smittetall.

– Det er veldig kritiske innvendinger dette?

– Jeg mener det er viktig å si fra om dette. Jeg opplever at de denne uken har korrigert seg og understreket det alvoret som er. Det er ikke ønsket at smitten sprer seg mer enn nødvendig.

Høie: Har vært åpne

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) går i rette med Støres fremstilling.

– Vi har aldri kommunisert at dette er over, rett rundt hjørnet. Tvert imot har budskapet fra statsministeren og meg egentlig vært det motsatte, nemlig at vi ikke kunne fortsette gjenåpningen av Norge på det tidspunktet som vi opprinnelig hadde kommunisert, sier han til NRK.

SMITTEREKORD: Helseminister Bent Høie (H) forsvarer regjeringens kommunikasjon rundt gjenåpningen av landet. Foto: Ali Zare / NTB

Høie viser til at regjeringen hele veien har vært åpen om sine vurderinger og utviklingen fremover. Den har siden mars vært at når en vesentlig del av den voksne befolkningen er vaksinert, vil samfunnet trolig kunne gå over til en mer normal hverdag.

– Men vi har helt tiden understreket at vi likevel må ha høy beredskap i forhold til lokale utbrudd og at situasjonen kan endre seg hvis det oppstår nye mutasjoner som ikke vaksinene beskyter tilstrekkelig mot.

Høie sier regjeringen også har sagt at det var forventet med økt smitte med mange tilbake i jobb og skole.

– Men vi er enig i at den økningen som vi har sett den siste uken, er for høy og rask. Derfor har vi sammen med kommunene satt inn tiltak, sier han.

Høie mener for øvrig regjeringen har kommunisert åpent rundt muligheter og dilemma knyttet til gjenåpning, men erkjenner at det er enklere å kommunisere rundt å være streng og stenge ned enn det motsatte.

– Har feilet

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum vil nødig kritisere regjeringens koronahåndtering for å «score partipolitiske poeng».

– Nå står vi midt i det. Dette er regjeringens ansvar. De må bære det ansvaret, men jeg ser ikke noe behov for å legge for mange merkelapper på det nå, sier han til NRK før kveldens TV-duell.

Men Sps helsepolitiske talsperson på Stortinget, Kjersti Toppe, er langt mer kritisk.

– Det er svært skuffende av Bent Høie og regjeringen at de feiler så kraftig nå på slutten, etter så lang erfaring med pandemi-håndteringen.

– Hva legger du i det?

– Regjeringen hadde feil fokus i starten av august og sendte ut feil signal: Inntrykket regjeringen skapte var at nå skulle det åpnes opp og vi kunne senke skuldrene. Det var ikke fokus på å holde avstand eller bruke munnbind. Men nå kommer de med det, og det er for sent, sier Toppe til NRK.

– Fungerer ikke

Det er særlig de unge og uvaksinerte som nå rammes hardt. Det har ført til massetesting av elever på videregående skoler i storbyer som Oslo, Bergen og Trondheim.

I dag varslet regjeringen at barn fra 12 til 15 år får tilbud om én dose koronavaksine.

Samtidig har helsetoppene nå erkjent at strategien ikke fungerer.

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg pekte overfor NRK onsdag på at det særlig er smitten i skolene som vekker bekymring.

– Det har ikke fungert godt nok, sa hun.

– Det har ikke vært et ønske fra Helsedirektoratet og Helsedepartementets side at de skal spre seg så mye smitte i skolene, og det har økt raskere enn det vi forventet, slo Stoltenberg fast.

Like etter fulgte assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad opp:

– Vi har ikke veldig god kontroll, i og med at det har økt så mye som det har gjort uke etter uke.