– Det er vondt, tungt og hjerteskjærende, sier Henriette Syversen.

Da regjeringen åpnet grensene for kjærester og familiemedlemmer utenfor EU og EØS fra 15. juli, gråt Henriette Syversen av glede. Endelig skulle hun få ektemannen til Norge. Han er bosatt i Marokko, men kan besøke sin norske kone med besøksvisum.

Seks uker senere er han fortsatt ikke kommet til Norge. Nå er det ni måneder siden sist gang hun traff han.

– Du føler deg helt tom. Du griner den ene dagen og er glad den andre. Det er mye vonde følelser, sier Syversen.

Som NRK fortalte i juli, var det mange som savnet kjærester og ektfeller før regjeringen åpnet grensene. Fortsatt er det mange som ikke er gjenforent.

– Praktisk krevende

Årsaken er at representasjonsavtaler med ambassader i Schengenområdet er satt ut av spill på grunn av pandemien.

Dermed får ikke ektemannen søkt om visum ved ambassaden i Marokko, hvor Norge vanligvis har en avtale med Danmark.

Henriette og Amin, sammen med datteren til Henriette. Foto: Privat

– Det er kun de avtalene med ambassadene. Det er det eneste som gjør at han ikke får det papiret, sier Syversen.

Utenriksdepartementet er klar over at det fortsatt er vanskelig for mange å reise til Norge, fordi det er utfordrende å søke om visum.

Frølich Holte skjønner lite av kritikken fra Arbeiderpartiet. Foto: Fotograf Sturlason/UD

– Det er dessverre noen situasjoner hvor det er praktisk krevende, det har vi sett flere steder. Vi håper at de avtalene kommer på plass igjen så raskt som mulig, men vi er dessverre avhengig av smittesituasjonen i verden, og den er vanskelig å spå, sier statssekretær i Utenriksdepartementet, Jens Frølich Holte (H).

Heller ikke personer utenfor EU/EØS som har barnebarn i Norge, eller foreldre i de samme områdene, med barn over 21 år, får komme inn i landet nå.

– Ikke godt nok

Tuva Moflag i Arbeiderpartiet engasjerte seg i saken da grensene fortsatt var stengt for personer utenfor EU og EØS. Siden da har hun mottatt meldinger daglig, fra personer som fortsatt ikke får familie og kjærester til Norge.

Tuva Moflag mener at regjeringen må få på plass løsninger før vi ser ytterligere nedstengninger. Foto: Håvard G. Hagen / NRK

– Jeg tror regjeringen ville få på plass en løsning raskt, fordi det var en del bråk, men dessverre så gjorde de det ikke godt nok sånn at det fortsatt er noen som savner sine, sier Arbeiderpartipolitikeren.

Moflag mener at det haster med å få på plass løsninger, som også gjelder de som falt utenfor sist.

– Jeg synes regjeringen bør sørge for at folk kan bli gjenforent med sine kjære, tette de hullene som de ikke fikk ordnet opp i tidligere i sommer, og sørge for at det kan skje nå, før vi eventuelt ser en ytterligere innstramning som gjør at disse kanskje blir fraskilt enda lengre, sier Moflag.

– Helt uenig

Statssekretæren kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Arbeiderpartiet.

– Det er jeg helt uenig i. Vi åpnet for at kjærester og familie kunne komme inn, for at vi ønsket å få det til, vi advarte også om at det kunne bli praktiske utfordringer med å få levert visumsøknader. Vi er klar over at det er utfordringer, og prøver å løse de, sier Frølich Holte.

Utenriksdepartementet ser nå på løsninger som skal gjøre det enklere å søke visum.

– Vi vurderer nå om vi kan ta i bruk kapasitet på de eksisterende visumsentrene som er åpne, for å se om det kan hjelpe å løse situasjonen, sier Frølich Holte.