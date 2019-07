Henlegger klage fra Waras samboer

Bertheussen anmeldte i vinter teateret Black Box for å ha filmet huset hennes til forestillingen «Ways of Seeing», men saken ble henlagt.

Bertheussen klaget henleggelsen inn for statsadvokaten, og fikk medhold. Dermed måtte Oslo politidistrikt etterforske saken videre. Politiet hadde blant annet begjært ransaking, men fikk ikke medhold i retten og trakk anken.

Måneden etter ble det imidlertid kjent at PST hadde siktet Bertheussen for å ha tent på parets bil, og for å ha diktet opp en straffbar handling.

Saken mot Black Box ble henlagt, og siktelsen mot Bertheussen ble senere utvidet til å gjelde alle hendelsene knyttet til huset der hun bodde sammen med justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Politiet rykket ut til en rekke hendelser ved huset til Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussen i vinter. I desember ble bilen deres forsøkt påtent og huset tagget ned. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Elden: – Blir aldri avklart

I mars sendte Bertheussens advokat inn en ny klage på henleggelsen. Samtidig sendte «Ways of Seeing»-kompaniet inn en klage på politiet og påtalemyndighetens opptreden i forbindelse med etterforskningen, og krevde erstatning.

I et brev fra Riksadvokaten datert 25. juni blir det gjort klart at man er enig med politiets og statsadvokatens vurderinger, og at ingen av klagene tas til følge.

«Vi kan bare ta til etterretning at Riksadvokaten ikke vil prioritere etterforskning i saken, slik at faktum om den påståtte filmingen aldri vil bli avklart», skriver Elden i en SMS til NRK.

Bertheussen nekter all skyld i saken.

Når det gjelder klagen fra kompaniet kommer Riksadvokaten med kritikk mot formuleringene i den første henleggelsen.

Advokat Jon Wessel-Aas, som sendte inn klagen på vegne av kompaniet, mente dette brøt uskyldspresumpsjonen.

– Vi har fått det behandlet, og er fornøyde med de kritiske merknadene. Når det gjelder den andre henleggelsen er det ikke så veldig overraskende, men det er greit for dem at det endelig er formelt avsluttet og ute av verden, sier Wessel-Aas.