Henla politihund-biting: Nå krever riksadvokaten ny etterforskning og oversikt over alle bitesaker

– Vi er fornøyde med at klagen vår ble tatt til følge og at saken nå blir ytterligere etterforsket, sier mannens advokat, Darija Jamina.

Hun klaget i fjor inn henleggelsen, etter at klienten hadde anmeldt politibetjenten som førte hunden, for kroppsskade og tjenestefeil.

Advokat Darija Jamina i Advokatfirmaet Storrvik representerer mannen. Foto: Advokatfirmaet Storrvik

– Spesialenheten var av den oppfatning at etterforskingen ga tilstrekkelig grunnlag for å fatte en avgjørelse om henleggelse. Spesialenheten tar til etterretning at riksadvokaten mener det må foretas ytterligere etterforsking, sier Thor Larsen, påtalefaglig etterforskingsleder i Spesialenheten.

Han sier at de lojalt gjennomfører de etterforskingsskritt riksadvokaten ber om.

– Dette arbeidet er ikke sluttført, men når dette er gjort vil vi oversende det fornyede materialet til riksadvokaten for avgjørelse.

11 dager på sykehus

Hendelsen skjedde i en skråning, og hunden og de involverte skled ned bakken mens mannen ble bitt.

Det startet like før klokken to, natt til 28. juli 2022. Politiet ville kontrollere mannen etter å ha sett ham kjøre.

Mannen skal ha oppgitt feil fødselsnummer og sagt at han ikke hadde legitimasjon.

Da politiet konfronterte ham med at de trodde han oppga feil opplysninger, løp mannen. De to betjentene løp etter og ba samtidig om bistand fra en hundepatrulje. Hundepatruljen ankom rundt 20 minutter senere.

BANDASJERT: Mannen måtte plastres og fikk lang behandling på sykehus. Foto: PRIVAT

– Jeg trodde jeg skulle dø, jeg begynte å miste bevisstheten og startet å be i hodet, fortalte mannen til NRK i november.

22-åringen havnet 11 dager på sykehus. Han har også slitt med å oppnå den samme styrken i armen, til tross for opptrening.

Vil ha oversikt over alle bitesaker

Jamina mener det var uforholdsmessig å benytte et skarpt virkemiddel som hund, i hvert fall på denne måten, i en sak der mistanken kun gjaldt overtredelse av vegtrafikkloven.

Da NRK omtalte saken i fjor fant vi seks saker i 2023 der politibetjenter i Norge er anmeldt for bruk av politihund som har bitt. Alle er henlagt av Spesialenheten.

Nå ber riksadvokaten om at Spesialenheten innhenter oversikt over alle bitesaker med politihund i oppdrag.

Krever nye vitneavhør

I tillegg ber riksadvokaten om ny etterforskning i den aktuelle saken, der en rekke ting skal undersøkes:

Vitneavhør for å kartlegge hvordan et oppdrag som dette vanligvis løses.

Om det vurderes risikoreduserende tiltak som bitemaske ved oppdrag.

Om Oslo politidistrikt har gitt føringer for når politihund kan benyttes.

Hvilke vurderinger som er gjort ved godkjenninger av politihunden.

Nytt avhør av politimannen hvis tingene ovenfor avdekker ny informasjon.

– Politihunder som biter kan føre til fatale skader, det er derfor bra at spørsmålet endelig tas opp slik at man kan få oversikt over hvor omfattende problemet er, sier Jamina.

Oslo politidistrikt skriver i en e-post at de har ingen bemerkninger til at riksadvokaten ønsker at Spesialenheten skal utføre ytterligere etterforskning i en sak.

Martin Strand er leder for Felles enhet for operative tjenester i Oslo politidistrikt. Foto: Politiet

– Det viser bare at vi har et system som fungerer ved at saken ønskes ytterligere belyst. Oslo politidistrikt vil bistå med det spesialenheten måtte ønske, skriver politiinspektør Martin Strand.

Riksadvokaten ønsker ikke å kommentere saken.

Flere bitehendelser

Den aktuelle politihunden og hundeføreren som er omtalt i denne saken var for fire år siden involvert i en annen pågripelse der hundens biting ble tema i retten.

Av dommen kommer det frem mannen «ble påført betydelige smerter gjennom bittskader mens han lå delvis nedgravd med en politihund og en politibetjent over seg».

Mannen mistet også bevisstheten. På grunn av smertene han ble påført mente retten at det ikke kan legges til grunn at mannens «bevegelser hadde forsett om å øve vold eller å unndra seg pågripelsen. Han skal dermed frifinnes».

22-åringen som ble bitt har fått et forelegg for kjøring uten førerkort, ruspåvirket kjøring (under 0,5 promille) og for ikke å etterkomme politiets pålegg.