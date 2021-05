Hengte ut overgrepsdømte – tiltalt for å ha krenket andres fred

Det er en lang liste av tiltalepunkter i saken som starter i Oslo tingrett i dag.

40-åringen fra Drøbak i Viken har hatt en utstrakt reisevirksomhet det siste året.

Han har oppsøkt overgrepsdømte over hele landet.

De aller fleste av dem er menn som har sonet ferdig dommer for overgrep mot barn.

Aron Jahnsen har identifisert dem og hengt dem ut på sosiale medier.

I noen tilfeller har han også hengt opp plakater i nabolaget med fulle navn, bilder og informasjon om dommer.

Familiefar uthengt av «overgreps-jeger» på nett

Jahnsen har også identifisert svært mange overgrepsdømte, uten å oppsøke nabolagene deres. Et fåtall av de uthengte er kvinner.

En mann ble utsatt for feilaktige beskyldninger.

Jahnsen er tiltalt for forfølgelse eller krenking av andres fred. Totalt er det 41 fornærmede.

Truet journalist og politikvinne

Aron Jahnsen er videre tiltalt for to tilfeller av trusler mot en journalist høsten 2020.

Første gang ble mannen truet for noe han hadde skrevet, andre gang fordi han hadde anmeldt de første truslene.

40-åringen er også tiltalt for trusler mot en kvinnelig politibetjent under et telefonavhør i november i fjor.

Han skal blant annet ha skreket «du er en søplete liten fittekjerring», «fuck deg din lille hore» og «hold kjeft din drittkjerring, du gjør som jeg sier til deg».

Politiet mener saken er alvorlig

Flere nordmenn er tidligere dømt for å ha hengt andre mennesker ut på nettet. Denne saken er likevel spesielt alvorlig, mener politiet.

AKTOR: Politiadvokat Vilde Nergård Foto: Privat

– Det er omfanget som gjør at denne saken skiller seg ut, sier politiadvokat Vilde Nergård.

En offentliggjøring av navn på en overgrepsdømt vil i mange tilfeller også føre til at offeret blir identifisert.

NRK har vært i kontakt med flere av de fornærmede i saken.

De tar det hele tungt. Saken har vært en ekstra belastning både for dem selv og for familiene deres.

Har selv søkt offentlighetens lys

NRK velger å identifisere Aron Jahnsen, fordi han selv har søkt offentligheten gjennom sin egen organisasjon Nabovarsel.

Han har vært åpen på hva han har drevet med i flere sosiale medier, blant annet på en facebook-gruppe med rundt 60.000 medlemmer.

Aron Jahnsen stod også frem både Altaposten i og i TV2 i fjor sommer.

Kanalen fulgte ham da han oppsøkte nabolaget til en overgrepsdømt og informerte mannens nabo om hva han var dømt for.

Ønsker register over overgrepsdømte

Aron Jahnsen har ikke ønsket å stille til intervju med NRK i sammenheng med rettssaken.

Han erkjenner deler av det han er tiltalt for. Men han erkjenner likevel ikke straffskyld for store deler av tiltalen.

FORSVARER: Advokat Ole Strømme Foto: Advokatfirmaet Bratlien

– Detaljer om dette vil jeg gå nærmere inn på når rettssaken er i gang, sier mannens forsvarer Ole Strømmen.

Aron Jahnsen har tidligere sagt både på sosiale medier og i tradisjonelle medier at han ønsker et statlig register over overgrepsdømte.

Han vil at folk skal kunne sjekke naboens eventuelle dommer.

Jahnsen ønsker også strengere straffer for seksuelle overgrep.

Advokat Strømmen regner med at klienten hans vil gjenta dette synet i tingretten.

– Begge deler vil slik han ser det bidra til at færre barn får livet sitt ødelagt, sier Strømmen.

Den tiltalte 40-åringen vil derfor fortelle i retten om det han gjorde i 2020.

På sosiale medier får Aron Jahnsen stor støtte blant mange meningsfeller.