Helsetopper sjikaneres og trues

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg blir kalt både massemorder og landsforræder, sier Steinar Madsen til NRK.

Han bekrefter at omfanget har økt betraktelig det siste året, og at innholdet i mange av meldingene er grovere enn tidligere.

– Jeg fikk noen meldinger før pandemien også, men nå er det et helt annet omfang. Jeg blir skjelt ut for at vaksinene blir godkjent, og for at jeg står bak mange dødsfall.

– Har du opplevd trusler?

– Det er for det meste sjikanerende meldinger, men det har vært anonyme oppringinger hvor det ble sagt «vi vet hvem du er, og vi vet hvor du holder til», sier Madsen.

Her er et par utdrag av meldinger Madsen har mottatt:

DU STEINAR MADSEN ER EN LANDSFORRÆDER MED MULIG BLOD PÅ HENDENE.

DET ER DU SOM SITTER MED ET ANSVAR! DET KOMMER TIL Å HJEMSØKE DEG.

Tegnell trues på livet

Torsdag kom det frem at svenske helsetopper må ha politibeskyttelse etter å ha mottatt trusler og hatmeldinger, blant dem statsepidemiolog Anders Tegnell.

Han har blitt en kjent skikkelse etter at pandemien brøt ut, og utsettes nå for mange hatmeldinger og direkte trusler, skriver flere svenske medier.

«Du er klar for 40 års fengsel eller livstid», står det i en av e-postene til statsepidemiologen.

Avsenderen skriver videre at Tegnell bør skytes på direktesendt TV.

FHI mottar trusler

Assisterende direktør hos FHI, Gun Peggy Knudsen, forteller at de har tatt kontakt med politiet. – Vi har mottatt trusler om vold, sier hun. Foto: Paal Wergeland / NRK

Også hos Folkehelseinstituttet har de mottatt trusler av tilsvarende alvorlighet.

– Det har vært to konkrete trusler om vold eller drap og en henvendelse om angrep i forbindelse med vaksiner, sier assisterende direktør Gun Peggy Knudsen.

Hun forteller at de får hyppige henvendelser om smittevernrådene de gir – både ros, spørsmål, ønsker og klager.

– Vi har også mottatt enkelte trakasserende og truende henvendelser både til instituttet og direkte til enkeltmedarbeidere det siste året. De har kommet på e-post, telefon til sentralbordet, og på telefon og SMS til enkeltpersoner.

Knudsen sier det ikke alltid lett å tolke alvorligheten i henvendelsene, og at de derfor har bedt politiet om råd til å vurdere enkelte av dem.

Ikke redd

Steinar Madsen forteller at han ikke lar seg skremme av e-postene, og at han ikke har sett det som nødvendig å kontakte politiet.

– Jeg er nok ganske hardhudet av meg, og tar ikke dette veldig alvorlig, sier han.

Svarer du på e-postene?

– De fleste blir ikke besvart, men når de kommer med konspirasjonsteorier, eller forslag til alternativ behandling av covid-19, hender det at jeg svarer.

– Men en ting jeg lurer på, er hva som får folk til å gjøre dette. Jeg er forundret over at de skriver og sier det de gjør – i stedet for å føre en meningsfull samtale, sier Madsen.

NRK har også vært i kontakt med Helsedirektoratet. Der har de ikke mottatt trusler rettet mot enkeltpersoner etter at pandemien brøt ut.