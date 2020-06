Helsesykepleiere må prioritere korona-arbeid fremfor barn og unge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Antall tilfeller av koronasmitte har nærmest stupt de siste ukene. Det er nå anslått at mellom 50 og 550 personer er smittet med korona i hele Norge.

Samtidig har testkapasiteten aldri vært bedre. I flere kommuner er det etablert teststasjoner med et stort antall helsemedarbeidere på jobb.

I Bærum kommune fikk de på plass sin teststasjon 25. mai – et «drive-in-senter» på Fornebu med en kapasitet på over 6000 personer i uken. Stasjonen bemannes med omdisponerte helsemedarbeidere i kommunen og er åpen fra 07.45 til 21.30 på hverdager, og fra 10 til 18 i helgene.

Tanja Menes Myklebost opplevde det som meningsfylt å bidra med koronarelatert arbeid da koronapandemien for alvor brøt ut. Men nå som det er lite å gjøre, ønsker hun seg tilbake til skolen hvor hun jobber som helsesykepleier til vanlig. – Barn i en sårbar situasjon trenger å treffe den helsesykepleieren de vanligvis forholder seg til, sier hun. Foto: Paal Wergeland / NRK

– Barna trenger oss

En av dem som tilbringer arbeidsdagen sin på grusbanen på Fornebu, er Tanja Menes Myklebost. Vanligvis jobber hun som helsesykepleier ved en av kommunens barneskoler. Men på grunn av koronapandemien har hun vært omdisponert siden midten av mars.

– I starten var det helt greit å bidra i den nasjonale dugnaden, men nå skulle jeg mye heller ha vært på skolen og hjulpet barna som trenger noen å snakke med, sier Myklebost.

Hun forteller at mange av barna har et stort behov for å prate med en helsesykepleier etter å ha vært borte fra skolen i over to måneder.

Dødtid

Antall personer som har blitt testet for koronasmitte i Bærum har gått kraftig ned etter påske. På den nye teststasjonen på Fornebu har om lag 40 personer blitt testet daglig i snitt. Ofte er disse testene unnagjort på en halvtime. Da er det fortsatt sju timer igjen av vakten.

Enkelte dager kommer ingen.

Det fører til mye dødtid.

– Enkelte dager har jeg ikke gjort annet enn å sitte og vente og være i beredskap, og den tiden mener jeg at vi som helsesykepleiere burde ha brukt annerledes. Vi kunne ha vært i beredskap ved skolene og tatt imot sårbare barn og familie sier Myklebost.

– Får barn og unge i Bærum tilstrekkelig oppfølging nå?

– Nei, ikke i det hele tatt. Vi som vanligvis følger opp barna, vi står på Fornebu og venter på å utføre tester. Dessuten takker mange barn nei til oppfølging hos en helsesykepleier som er satt inn som vikar. Da venter heller barna til den faste er tilbake.

Kommunaldirektør: Viktig å teste

Det er kommunaldirektør Kristin Nilsen som har ansvaret for koordineringen av kommunens helsemedarbeidere. Hun forteller at det er helt nødvendig at kommunen prioriterer testing og smittesporing.

– Det handler om å holde smitten nede. Det er en del av vårt planverk at helsesykepleiere omdisponeres i en beredskapssituasjon, og vi er fortatt i en beredskapssituasjon, sier Nilsen.

Kommunaldirektør i Bærum kommune, Kristin Nilsen, sier det er helt nødvendig at helsepersonell omdisponeres for å gjennomføre koronatesting. Foto: Willy Hage / NRK

– Når testet noen positivt sist i Bærum?

– Det er tre uker siden og det er en gledelig utvikling. Samtidig vet vi at det kan snu, sier Nilsen.

Ifølge kommunaldirektøren har mange av kommunens helsesykepleiere allerede returnert til sine opprinnelige arbeidsoppgaver.

– Har kommunen en god nok oppfølging av barn og unge?

– Vi har en liten reduksjon i helsesykepleiere på skolene våre. Da er det viktig at vi prioriterer de barna som trenger det mest. Alle skolene har en tilgjengelig helsesykepleier nå, sier Nilsen.

Samtidig innrømmer hun at det er en svakhet at mange barn ikke får møte sin faste helsesykepleier.

– Vi jobber med å tilbakeføre alle helsesykepleierne våre, sier hun.

Frustrasjon i hele landet

Det er langt fra bare i Bærum at helsesykepleiere fortsatt er satt til å utføre koroarelatert arbeid. Etter det NRK kjenner til er frustrasjonen stor blant helsesykepleierne i flere kommuner i landet.

Dette skjer til tross for at helsemyndighetene har vektlagt at barn og unge skal prioriteres, og at skolehelsetjenesten skal tilbake til normalen etter flere uker med stengte skoler.

Det har også kommet klare anbefalinger fra Helsedirektoratet om at skolehelsetjenesten skal tilbake til normal drift.

Redd Barna: Det haster

Generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange, mener det haster å få alle helsesykepleierne tilbake til helsestasjoner og skoler. Foto: Willy Hage / NRK

Birgitte Lange, generalsekretær hos Redd Barna, mener situasjonen nå er så alvorlig at anbefalingene fra helsemyndighetene må bli enda tydeligere.

– Det er viktig at man tester for koronasmitte, men skolehelsetjenesten er en lovfestet rettighet for barn, som gjør en kjempeviktig jobb, både med å avdekke barns psykiske og fysiske helse, men også med å avdekke vold og overgrep som barn opplever hjemme.

– Det kan ikke være opp til kommunene selv å bestemme hvor helsesykepleierne skal være. De skal være i skolen, og det haster. Alle helsesykepleierne må komme tilbake til skoler og helsestasjoner nå, sier Lange.

– Viktig ressurs

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad i Helsedirektoratet, sier det kan bli en utfordring for kommunene fremover dersom de bruker helsesykepleiere til korona-arbeid. Samtidig har han forståelse for at det tar tid for kommunene å komme tilbake til normalen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier han har forståelse for frustrasjonen enkelte helsesykepleiere føler på.

– Helsesykepleierne er en ressurs som har blitt brukt i arbeidet inn mot covid-19, men som også trengs i skolen fremover. Hvis man skal drive smittesporing i sommer og i høst, bør man også vurdere andre yrkesgrupper, slik at helsesykepleierne ikke blir brukt til flere oppgaver samtidig. Dette er en utfordring for kommunene, sier han.

Nakstad sier også at han har fått tilbakemeldinger om at mange helsesykepleiere ser ut til å være tilbake i skolen, og at det går riktig vei.

– Vil det komme sterkere føringer fra myndighetene overfor kommunene?

– Jeg tror kommunene gjør så godt de kan. Dette har vært en veldig vanskelig situasjon for hele helsetjenesten og for kommunene som drifter skoler og andre tilbud, sier Nakstad.