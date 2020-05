Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, avdelingsdirektør Line Vold frå Folkehelseinstituttet, og Johan Torgersen divisjonsdirektør i Helsedirektoratet held fredag pressekonferanse om koronasituasjonen.

Johan Torgersen seier at dei nye karantenetida skal vere 10 dagar. Han fortel at det og vil vere eit unntak frå karantene på seks månadar for personar som har bekrefta med legen sin at dei har hatt covid-19.

Dette skal gjelde både folk som har reist utanlands og folk som har vore i nærkontakt med smitta.

Line Vold frå Folkehelseinstituttet byrja med å informere om dagens smittetal.

Ifølgje FHI skal det såkalla "R-talet" som viser kor mange andre dei smitta personane har smitta stege frå 0,49 torsdag til 0,55 fredag.

Line Vold understrekar at FHI brukar fleire tal enn "R-talet" når dei anbefalar tiltak og at det framleis er for tidleg å seie noko om korleis smittetalet vert påvirka av gjenopninga.

– Vi følgjer situasjonen tett no og anbefalar tiltak når vi har tolka endringane i tala, seier Vold.

VG: Noreg skal bruke 1 milliard på beredskapslager

Fredag ettermiddag meldte VG at helsemyndigheitene gjev Helse Vest ansvaret for å etablere eit beredskapslager for 50 viktige medisinar det kan bli mangel på.

VG skriv vidare at det innan 15. juli skal bli kjøpt inn medisinar for ein milliard kroner.

Helse Vest skal ha bekrefta til avisa.at dei har fått ansvaret for det planlagde lageret.

HELD PRESSEKONFERANSE: Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

La fram planar om gjenopning

Torsdag kunngjorde regjeringa at elevane i 5.–10. klasse og elevar på vidaregåande skular kan starte på skulen måndag.

Samtidig sa regjeringa som ved opninga av barnehagar og 1.–4. klasse, at kommunane har moglegheita til å gjere lokale tilpassingar.

Det kan derfor bli ulik oppstart for skulane i ulike delar av landet i neste veke.

OPNAR OPP SKULANE: Statsminister Erna Solberg sa torsdag at skulane vil kunne opne att frå måndag neste veke. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Regjeringa har valt å prioritere barn og unge først, deretter arbeidsliv, deretter andre aktivitetar, sa Solberg.

Solberg kunngjorde og fleire andre frislepp av tiltak mot koronaviruset. Mellom anna at underhaldningsparkar og serveringsstader utan matservering får opne 1. juni.

15. juni skal det meste vere opna.

Samtidig var statsministeren tydeleg på at folk må overhalde smitteverntiltaka.

– I lang tid framover må vi halde ein meter avstand, vaske hendene og la vere å klemme kvarandre, sa ho.