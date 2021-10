Helseministeren: – Ikke aktuelt med nasjonale tiltak nå

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det siste døgnet er det registrert 1.180 koronasmittede i Norge, og smittetrenden er stigende. Den siste tiden har smitten økt mest i Troms og Finnmark, Oslo og Viken.

FHI skriver i sin siste ukesrapport, som kom i går, at smitten økte med 53 prosent forrige uke. Det var også 75 personer innlagt med covid-19 som hovedårsak i uke 42, etter 61 og 56 de to ukene før.

Helse – og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) holder torsdag sin første koronapressekonferanse. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier til NRK torsdag morgen at det likevel ikke er aktuelt med nasjonale tiltak nå.

– Vi har lokale tiltak i noen kommuner i dag, vi mener det er det som er riktig gitt den informasjonen og oversikten i dag. Jeg kommer ikke til å lansere nye nasjonale tiltak på pressekonferansen klokka 13, sier Kjerkol i Nyhetsmorgen på NRK.

Kjerkol skal torsdag holde sin første pressekonferanse om koronasituasjonen. Onsdag sa hun at det kunne bli aktuelt med nasjonale tiltak på et senere tidspunkt.

– Hva skal ha skjedd for at du mener det er nødvendig?

– Da ser man på helheten, mer enn smittetall – som man gjorde i den tidlige fasen av pandemien, sier Kjerkol.

– Samlet belastning

Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet, sier trykket på sykehusene nå er «håndterbart».

– Det vi følger mest med på er den samlede belastningen av koronavirusinfeksjon, RS-virus og influensa. Det kan bli verre, men foreløpig er det håndterbart, sier Stoltenberg.

Folkehelseinstituttet registrerte en økning i antall pasienter med påvist RS-virus tidligere i høst. I uke 35, som var månedsskiftet august-september, fikk 36 små barn påvist viruset. Tre uker senere ble det registrert 135 positive prøver.

RS-virus er en forkortelse for respiratorisk syncytial-virus, og er et virus som gir luftveisinfeksjon. VG har denne uken meldt at rundt 20 RS-syke barn er innlagt ved Oslo universitetssykehus og 18 ved Haukeland i Bergen.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Ali Zare / NTB

– Pandemien er ikke over

Kjerkol sier fagfolkene har god oversikt over viktige kriterier som antall sykehusinnleggelser og press på den kommunale helsetjenesten. Helseministeren hadde i går et møte med kommunene der hun fikk en orientering om pågående utbrudd og lokale tiltak.

– Det er det lokale kringvernet vi lener oss på. De har gjort en god jobb, sier Kjerkol.

– Det man sier i dag er at det ikke er behov for nasjonale, mer inngripende tiltak på det nåværende tidspunkt. Det er vi jo glad for. Vi har gått tilbake til en normal hverdag med økt beredskap, sier Kjerkol.

Hun gjentar samtidig et budskap vi har hørt mange ganger de siste 20 månedene.

– Denne pandemien er ikke over, verken i Norge eller i resten av verden. Vaksinene er fortsatt veldig viktige. Det er et virus her som vi skal leve med i lang, lang tid.

Infeksjonsposten ved barnesenteret på Ullevål sykehus. Her forbereder de seg på å kunne ta imot barn med luftveissymptomer enn vanlig utover høsten og vinteren. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

– Fortsatt mange som burde vaksinere seg

Over 3,7 millioner nordmenn har fått to doser koronavaksine. Kjerkol sier vaksinegraden er høy, men legger til at det fortsatt er noen som» kunne og burde ta vaksinen».

– Vi må huske de viktigste rådene. Det ene er å vaksinere seg. Det er fortsatt i underkant av 400.000 som er 16 år eller eldre som ikke er vaksinert. Det er store muligheter for å vaksinere enda flere, og det er den viktigste beskyttelsen, sier FHI-direktør Stoltenberg.

Stoltenberg sier man legger til grunn at personer som er vaksinert vanligvis blir mindre syke enn de ellers ville vært.

– Men det er en del som blir syke. Blant de innlagte er det nå litt over halvparten som er fullvaksinert. Så det er ikke en hundre prosent beskyttelse, men en veldig mye bedre beskyttelse enn om man ikke er vaksinert.

Stoltenberg sier vaksineringen med tredje dose til personer med alvorlige problemer med immunforsvaret «går fremover, men ikke så fort som vi kunne ønske oss».