Helseministeren sier kommunene må ta grep i eldreomsorgen

– De som ikke gir god nok eldreomsorg dere må ta grep, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i sin årlige tale til kommunenes interesseorganisasjon KS.

Hun fortsetter:

– Samtidig skal jeg sørge for at staten bidrar til at vi sammen når målene om en trygg og god alderdom.

NRK Brennpunkt har i flere programmer satt søkelys på kritikkverdige forhold i norske eldreomsorg.

– Historiene som har kommet frem de siste ukene er eksempler på at eldreomsorgen ikke er god nok alle plasser, og det gjør selvsagt sterkt inntrykk, sier Kjerkol.

Senest torsdag meldte NRK om at neste halvparten av beboerne på norske sykehjem er underernært.

Kjerkol har nylig bedt folk om å planlegge sin egen alderdom. Torsdag understreket hun at regjeringen ønsker å legge til rette for at folk kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

– Kjernen i vår Bo-trygt-hjemme-reform er at eldre skal få bo i egen bolig hvis de kan og vil. Målet er at det skal være trygt og godt å bo hjemme.

Helseministeren har fått kritikk

Historiene har ført til sterke reaksjoner. Den kjente skuespilleren Lise Fjeldstad var tirsdag opprørt på helseministeren i et intervju med NRK.

– Da jeg så det ble jeg helt nummen. Det var en brutalitet i det, en menneskeforakt. Det er skremmende. Hva slags samfunn er det vi er på vei inn i? spurte Fjeldstad.

Lise Fjeldstad er sjokkert over behandlingen av eldre og uttaler sin sinne over Ingvild Kjerkol.

Når det gjelder kritikken fra Lise Fjeldstad sier Kjerkol torsdag til NRK:

– Jeg deler hennes engasjement for en bedre eldreomsorg. Hun er jo kunstner og bruker sterke følelsesmessige uttrykk, men jeg synes det er en avsporing. Det her handler ikke om kynisme eller mangel på empati, sier helseministeren.

– Vi står nesten alle i krevende pårørende-situasjoner. Det er Norge som fellesskap som må løse denne store endringen med at vi blir flere eldre og færre til å løse oppgavene, tilføyer hun.