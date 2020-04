Helseministeren fikk ny sveis hos gjenåpnet frisør

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det var statsråden selv som varslet at han ville markerer den gradvise gjenåpningen av samfunnet mandag ved å gå til frisøren for en hårklipp.

Mandag gjenåpnes skolene for elever i 1. til 4. klasse. Også virksomheter med såkalt en-til-en-kontakt kan gjenoppta virksomheten. Det gjelder blant annet frisører, hudpleiere og tatovører.

De som nå åpner sine forretninger igjen, må sette i verk ulike smitteverntiltak. Det må blant annet være rutiner for rengjøring av lokaler, redusert kontakt mellom ansatte og mellom kunder, og god håndhygiene.

Helse og omsorgsminister Bent Høie blir klippet av frisør Morten Johansen. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Må bli hjemme ved symptomer

Ansatte skal bli hjemme eller forlate arbeidsplassen umiddelbart dersom de utvikler feber eller symptomer på luftveisinfeksjon. Virksomheten kan ikke ta imot kunder med slike symptomer eller som er i karantene eller isolasjon.

Myndighetene opplyser videre at det er viktig at virksomhetene har oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid.

Ved timebestilling skal kundene få informasjon om hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke regler som gjelder. Alle ansatte må være kjent med tiltakene.

Helsedirektoratet har laget en veileder som beskriver hvordan de kan etterleve kravene og forebygge smitte.