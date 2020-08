Helseministeren advarer de unge mot å glemme smittevernreglene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Smitten sprer seg nå blant de unge. Det er veldig alvorlig. Sommer, sol og smittetall av det beskjedne slaget har fått mange til å glemme smitteråd- og regler, sier helseminister Bent Høie (H), da han åpnet pressekonferansen tirsdag med formaninger om at koronaviruset rammer.

– Mange blir smittet på fester med altfor mange folk og litt for lite avstand.

– Det ser ut som unge i 20-årene har glemt rådene og reglene litt mer og oftere enn andre. Stadig flere i denne aldergruppen blir smittet på fester med altfor lite avstand og altfor mange folk.

Hjemmefester, lokale smitteutbrudd etter utenlandsferier og Hurtigruta har alle bidratt til mer smitte i Norge enn siden april. Sist uke var det rapportert om 350 nye smittede, og kurven går stadig oppover.

– Vi kan miste det vi vant

– Mange ofret mye. Nå frykter de at vi skal miste det vi vant. Nå frykter de at felleskapet skal gå tapt på fuktige fester. Det har vi grunn til å frykte alle sammen, advarte helseministeren.

Høie minnet om at koronaviruset sprer seg raskt:

– Hvis du dropper håndvasken og sprer smitte kan det føre til at mennesker du bryr deg om, inkludert folk på din egen alder, blir alvorlig syke og kan slite med helsen i lang tid etterpå, sier Høie. Han presiserer at en eneste person kan spre smitten til veldig mange.

Denne uka åpnet studiestedene, og neste uke åpner skolene for fullt.

– Dropp uforsvarlig festing og risikabel oppførsel. Det rammer ikke bare deg selv og de du er glad i, påpekte Henrik Asheim, som er forskings- og høyere utdanningsminister.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier regjeringa ønsker at kommunene så langt som mulig skal holde skoler og barnehager åpne.

– Alle vil vende tilbake til den vanlige hverdagen igjen, mange er nok ganske lei av korona. Men vi må fortsette med det vi vet virker, for å beholde kontrollen, sa Melby.

Hun sier regjeringa ønsker mest mulig normal skolestart, men fortsatt med hygienetiltak og uten håndhilsning.

Endrer testkriteriene

– Smittesituasjonen i Norge er stigende. Det siste døgnet har vi fått meldt om 47 tilfeller. Vi er på samme nivå som i begynnelsen av april, opplyser Line Vold i Folkehelseinsituttet.

– Vi ser særlig en stigning i smittetallene blant unge voksne. Vi ser flere utbrudd som har sammenheng med hverandre, og smittesporingsarbeidet er krevende. Vi er bekymret for festing blant unge.

Vold minnet om at unge som er smittet kan smitte andre som er utsatt uten å vite om det, fordi mange har milde symptomer.

Tirsdag skjerpet Oslo kommune smitteverntiltakene etter smitteoppblomstringa.

Mandag ble det klart at helsedirektoratet endrer testkriteriene. Fra og med onsdag 12. august vil det være mulig å teste seg uten å få henvisning fra lege eller gjennom koronatelefon. Nå skal testing tilbys alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19.

– Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg. Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Alle landets kommuner ble varslet om endringen søndag 9. august 2020.