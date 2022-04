Helsefagarbeider Jørgen (27): Har ikke råd til å dra på konsert

– Jeg synes ikke det er behagelig å måtte spørre venner og familie om økonomisk støtte for å dekke såpass basale behov som faste regninger, mat og opplevelser, forteller Jørgen Aanerud (27).

Han jobber som helsefagarbeider ved Søndre Nordstrand hjemmetjeneste, øst i hovedstaden. Han forteller at de økte prisene går hardt utover levestandarden hans.

– Jeg må takke nei til tur på byen, takke nei til konserter, takke nei til å arrangere middagsfester hvor jeg må stå for innkjøpene, fordi lønnen kun strekker til meg selv og mine faste utgifter.

Helsefagarbeider Jørgen Aanerud er musikkinteressert, men har ikke råd til å dra på konserter. Foto: Une Solheim / NRK

Aanerud er musikkentusiast og en ivrig konsertgåer. Men når Soen, et av favorittbandene hans, skal spille i Oslo i vår, er han nødt til å bli hjemme.

– Etter to år med pandemi, sitter jeg fortsatt igjen med følelsen av å være innestengt, fordi at jeg ikke har råd til å nyte disse små opplevelsene i hverdagen, sier han.

Han er blant Fagforbundets medlemmer som håper på økt kjøpekraft etter vårens lønnsoppgjør.

Ny medlemsundersøkelse fra Fagforbundet

Midt i lønnsoppgjøret kommer LOs største forbund med en stor medlemsundersøkelse blant 36.000 medlemmer. Den viser at de økte prisene rammer medlemmene hardt.

– I denne undersøkelsen forteller medlemmene oss at krisene og krigen i Ukraina allerede har fått store og negative konsekvenser for dem, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Undersøkelsen viser blant annet at:

6 av 10 har måttet endre hvordan de lever, på grunn av prisveksten.

4 av 10 har ingen oppsparte midler å bruke på uforutsette regninger.

8 av 10 er rammet av økte matvarepriser.

7 av 10 er i stor eller svært stor grad rammet av økte strømpriser.

Halvparten har måttet endre ferieplanene sine.

Resultatene er hentet fra to større undersøkelser, en om lønnsforskjeller og en om prisvekst, som Fagforbundet har gjennomført blant deres medlemmer i februar, mars og april 2022. Undersøkelsene hadde svarprosent på henholdsvis 20 og 24 prosent.

Krever økt kjøpekraft

Tirsdag startet lønnsoppgjøret for de kommuneansatte. Forventningene er klare fra LO-giganten Fagforbundet, som er den største arbeidstakerorganisasjonen i offentlig sektor.

– Alle kjenner det på lommeboka når strømprisene er skyhøye, matvareprisene stiger, bensinprisene går til himmels og renta er på vei opp. Hverdagen har blitt vanskeligere for folk flest, etter to år der krise har avløst krise, sier leder Mette Nord.

Mette Nord, leder av Fagforbundet, vil ha økt kjøpekraft for medlemmene sine. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Hun krever økt kjøpekraft for medlemmene. Det innebærer at lønnsveksten må bli høyere enn prisveksten. Og Nord mener rammen helst må overgå resultatet i det såkalte frontfaget, altså lønnsoppgjøret i konkurranseutsatt industri. Der endte rammen på 3,7 prosent etter at partene hadde meklet nesten ett døgn på overtid.

– Vi ser at kommunesektoren har hatt en lavere lønnsutvikling enn avtalt, så vi har nok litt å gå på her. Det er naturlig at vi får det vi avtalte i fjor i tillegg, sånn at rammen blir noe høyere, sier hun.

Kommuneoppgjøret omfatter om lag 500.000 ansatte. I fjor brukte kommunene mer enn 3 mrd. kroner på lønn og sosiale ytelser til de ansatte.

– Det blir et krevende oppgjør

Forhandlingsmotpart KS erkjenner at det blir et krevende oppgjør.

– Det er store forventninger til dette oppgjøret og store sprik mellom partene om hva de ønsker seg. Så det blir nok krevende å få dette i havn, sa forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS til NRK da lønnsoppgjøret i kommunal sektor startet i forrige uke.

Han tror likevel det er mulig å unngå streik.

Tor Arne Gangsø, forhandlingsleder for KS, tror lønnsoppgjøret i offentlig sektor vil bli krevende. Foto: KS

– Vi snakker aldri om konflikt ved inngangen til en forhandling. Våre parter har en tradisjon for å forsøke å finne forhandlingsløsninger. Får vi ikke til det, så får vi ty til mekling. Det er sånn systemet er, sier Gangsø.

Helsefagarbeider Aanerud håper at lønnsoppgjøret vil gi økt kjøpekraft, og at han igjen kan få råd til å dra på konserter.

– Alle er i jobb fordi de ønsker seg et bedre liv. Og da må vi ha pengene til dette livet, sier han.