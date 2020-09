Helsedirektøren: – Dette kommer Oslo til å klare å snu

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Uketallene for denne uken kommer til å være vesentlig høyere enn for uken før, som var høyere enn uken før der igjen. Det gir grunnlag for uro, mener helsebyråd Robert Steen (Ap).

Også helsedirektør Bjørn Guldvog er urolig over situasjonen. Men han legger til at Oslo har god kapasitet på testingen, og rimelig god oversikt over situasjonen.

– Og det er veldig bra. Jeg vet også at det jobbes godt i Oslo med å øke tiltakene, slik at vi forhåpentligvis kan ta smitten ned.

Guldvog mener planene som Oslo jobber med er gode.

– Meteren ser ut til å ha blitt mye kortere i løpet av en sommer med lavere smitte. Så der er vi nødt til å gjøre noe for at avstanden opprettholdes. Det er det viktigste virkemiddelet vi har for å bekjempe koronaen. Og det vil vi komme tilbake til, sier helsebyråden.

Holder ikke nok avstand

Problemet i Oslo er at folk ikke har nok oppmerksomhet på sosial distansering.

– Det er litt påfallende når man går rundt i Oslo og ser at det reflekterer ikke at vi er i en pandemi. Det kan virke som folk tenker at det er mindre viktig å holde avstand, fordi man regner med at kommunen stiller opp med andre tiltak for å ta smitten ned.

Helsedirektøren har vært på flere restauranter og utesteder i det siste, der det ikke har vært lagt opp til 1 meters distanse.

– Dette følges også etter min oppfatning for lite opp av tilsynsmyndigheter. Så det er behov for å stramme inn her. Hvis man ikke får til det, så er det behov for andre tiltak.

Helsedirektør Bjørn Guldvog mener Oslo kommune jobber godt med å spore smitten i byen, og tror de skal klare å snu utviklingen med tiltakene de planlegger å sette inn. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Ukjent smittevei

30–40 prosent av de smittede i Oslo kjenner man ikke smitteveiene til.

– Naturligvis er det bekymringsfullt, det gjør også at utfordringen er større for Oslo, konstaterer Guldvog.

Andre steder i landet har smitten mest vært knyttet til klynger eller spesielle miljøer. I hovedstaden er den større i den generelle befolkningen.

Sjefen i helsedirektoratet tror likevel ikke det blir nødvendig å gå tilbake til full nedstengning av samfunnet, slik som i mars.

– Det er de alminnelige smittevernreglene som beskytter best. Særlig dette med 1-meters avstand. Men når vi ser at det ikke lykkes, så er vi avhengig av andre tiltak.

Les også: Nye smitteverntiltak vurderes i Oslo

Vurderer nye tiltak

I Bergen har de gått ned på gruppestørrelser, fra 20 til 10. De har begynt å registrere alle som er på utesteder og restauranter. Tiltakene har virket, og smittetallene i Bergen er nå på vei ned.

Dette er tiltakene som gjelder i Bergen til og med 22. september Ekspandér faktaboks Antall personer i private samlinger reduseres fra makstall 20 til 10.

Offentlige arrangementer i Bergen får et makstall på 50.

Offentlige utesteder, restauranter og barer skal føre liste over besøkende.

Anbefalt bruk av munnbind på kollektiv transport, der enmeters-regelen ikke kan overholdes.

Alle i Bergen kommune som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor. Andre offentlige institusjoner, og næringslivet, blir oppfordret til å gjøre det samme.

Tiltakene skulle opphøre 18. september i første omgang. 16. september ble disse forlenget til 22. september.

Helsebyråden i Oslo vurderer å innføre lignende tiltak, etter en foreløpig smittetopp i hovedstaden i går.

Guldvog har stor tro på at tiltakene som vurderes i Oslo nå vil få ned smittetallet.

485 personer er nå påvist smittet i Oslo, 55 nye det siste døgnet. Det er litt ned fra en foreløpig smittetopp i Oslo torsdag, da 68 personer testet positivt.

Smittetallene i Oslo har ligget stabilt på rundt 100 nysmittede per uke i august og begynnelsen av september. Forrige uke steg antallet til 210 nye tilfeller på en uke. Det har ikke vært registrert over 200 tilfeller en enkeltuke siden april.

Bydel Gamle Oslo er verst rammet og har nå 69 smittede. Vestre Aker har færrest, med 10 smittede. Det er 235 menn og 249 kvinner som er smittet de siste 14 dagene.

–Jeg vil gi full honnør til Bergen. De sterke og tydelige signalene som ble gitt fra ledelsen der var riktige og gode, og kom på et riktig tidspunkt. Og jeg har stor tro på at Bergen nå er i ferd med å få god kontroll over situasjonen og kan ta dette utbruddet ned. Jeg har også tillit til at Oslo kommune vil få til det samme, sier Guldvog til NRK.