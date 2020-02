– Vi har antatt at det er mange som har milde symptomer, eller har vært uten symptomer i det hele tatt, som har smitte, men som ikke har vært registrert. Så dette er egentlig bare et fremskritt i forhold til den situasjonen vi hadde for en uke siden, sier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, til NRK.

Det er nå registrert totalt over 60.000 smittede og nær 1370 døde som følge av det nye koronaviruset.

I dag viste nye tall at det var en kraftig økning i antall døde og smittede i Kina det siste døgnet, etter at myndighetene utvidet metoden for å diagnostisere smittede.

Ny metode

I den hardt rammede Hubei-provinsen ble det rapportert om 242 dødsfall siste døgn. Samtidig ble det meldt om 14.840 nye pasienter, noe som var det høyeste antallet registrert på én dag siden virusutbruddet oppsto i desember.

Helsemyndighetene i Hubei opplyste at de hadde utvidet definisjonen av hvem som kan være smittet av det nye koronaviruset. De nye tallene inkluderer folk som er klinisk diagnostisert.

Det betyr at helsepersonell kan bruke røntgen av lungene i stedet for å gjennomføre en nukleinsyretest, som er en standard prøve for å påvise sykdom.

– Situasjonen er ikke verre enn vi har trodd før

– IKKE UROLIG: – Helsemyndighetene tar dette på det største alvor, men folk for øvrig behøver ikke å være så veldig urolige for dette nå, sier helsedirektør Bjørn Guldvog om koronaviruset. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er et fremskritt at Kina nå kan diagnostisere flere av dem med milde symptomer, og noen av som kanskje ikke har symptomer i det hele tatt. Det betyr at de er i stand til å fange opp flere som er smittet enn før, sier Guldvog.

– Da kommer antallet smittede til å gå opp, men det gjør ikke i seg selv at situasjonen er verre enn vi har trodd før. Dette gir oss en bedre oversikt over konsekvensene av sykdommen og er ikke negativt i seg selv. Det er ikke spesielle forhold den siste uken som gjør at vi ser annerledes på viruset enn tidligere.

Det er torsdag ettermiddag registrert til sammen om lag 500 smittede utenfor Kina, samtidig som det er registrert to dødsfall utenfor Kina: ett i Japan og ett på Filippinene.

– Det antyder at med god helsehjelp vil mange kunne klare seg godt gjennom en smitte, sier Guldvog.

Ingen konsekvenser for nordmenn

Den siste utviklingen i antall døde og smittede av koronaviruset får ingen umiddelbare konsekvenser for Norge.

– Vi har gode rutiner for hvordan vi skal ta imot dem som har besøkt Kina, som eventuelt får symptomer. Vi har også, i samarbeid med Utenriksdepartementet (UD) og Folkehelseinstituttet, regelmessig oppfølging av reiserådene våre, sier Guldvog.

UD har siden virusutbruddet skjerpet reiserådene til Kina og har frarådet reiser til både Hubei-provinsen og Zhejiang-provinsen.

Helsedirektøren forstår at den uavklarte situasjonen kan gjøre folk bekymret, men ber folk om å ikke uroe seg.

– Vi i helsemyndighetene tar dette på det største alvor, men jeg synes ikke at folk for øvrig behøver å være så veldig urolige for dette nå. Vi har en god helsetjeneste som er godt rustet til å ta seg av mennesker som eventuelt blir smittet.