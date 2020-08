Helsedirektøren advarer mot for mye klemming blant unge

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har hatt veldig lite smitte i befolkningen i sommer og derfor har det gått bra at mange unge klemmer for mye. Men får vi nye utbrudd vil klemmingen føre til smitte, advarer Helsedirektør Bjørn Guldvog.

Man kan ha en klemmevenn og klemme på kjæreste, ektefelle og barn. Bjørn Guldvog sier det fortsatt er viktig at vi ikke har så mye kontakt som vi vanligvis ville hatt under hele denne pandemien.

Lett å tro det ikke er så farlig

Vi møter tre søstre i en park i Oslo. 18 år gamle Melissa Maloku forteller at en del på hennes alder ser ut til å ha glemt at korona fortsatt finnes.

MELISSA MALOKU forteller at en del unge ser ut til å ha glemt at korona fortsatt finnes. Men andre er forsiktige og unngår fester der flere er tilstede. Foto: Heather Ørbeck Eliassen

– Men noen er veldig obs på å holde avstand og vil ikke gå på en fest hvor det er flere personer.

Hun forteller at hun selv merker at det er fort gjort å glemme at man ikke skal klemme, særlig hvis man møter noen man gjerne vil klemme. Også storesøster Esra Maloku som er noen år eldre, syns det føles mindre farlig å gi en venn en klem nå.

VENNEKLEM: Esra Maloku sier det kan være vanskelig å la være å klemme venner. Foto: LOKMANN GHORBANI

– Vi har kanskje vært litt uforsiktige. Når man ser hvor fullt av folk det er i gatene i Oslo så tenker man kanskje at det ikke er så farlig likevel, selv om vi vet det er koronasmitte ute.

Hun mener at unge mennesker begynte å bli mindre forsiktige i begynnelsen av juni. Og tror mange tenker at yngre folk ikke så lett blir smittet av korona som eldre.

– Når man møter en venn i sommerferien så tenker man kanskje «å jeg har savnet deg», og så gir man en god klem.

Eldstesøster Leila sier at i hennes vennekrets spør man før man klemmer, for det er ikke alle som ønsker å komme så nære.

Skeptisk når smitten øker

ØKER: Monica Punnerud ser at folk rundt i byen klemmer mer og mer. Foto: LOKMAN GHORBANI

Et annet sted i parken møter vi Monica Punnerud, som syns det ser ut som folk klemmer mer og mer.

– Ja du ser jo det over alt, det ser ut som det er blitt løsere.

Hun skjønner godt at folk gjerne vil klemme, og tenker at det kanskje kan være greit hvis man er frisk.

– Men hvis man ikke vet at man er syk?

– Nei det er det som er problemet. For min egen del klemmer jeg ikke hvis jeg er usikker på om jeg kan være smittet. Og uansett klemmer jeg bare de nærmeste vennene.

Hun sier at hun prøver å unngå å klemme folk hun ikke henger med så ofte. Og at mange hun møter klemmer med albuen fortsatt.

– Og nå som det begynner å blusse opp igjen så blir man kanskje mer skeptisk. Jeg syns jeg det er greit å ikke klemme folk som ikke er så nære, sier Monica.