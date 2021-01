Helsedirektoratet vil begrense innreise til Norge

Helsedirektoratet mener at det kun bør gis innreise til personer som kan dokumentere at reisen har et nødvendig formål som ikke kan utsettes.

Det kommer frem i det faglige grunnlaget fra Helsedirektoratet til Helse– og omsorgsdepartementet.

Regjeringen har kallt inn til pressekonferanse om koronasituasjonen og innreise til Norge klokka 18.30.

Til stede på pressekonferansen er statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H). Det er også helsedirektør Bjørn Guldvog (H) og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Det er ventet at Regjeringen vil stramme inn innreisereglene til Norge for å hindre spredning av det muterte koronaviruset.

Pressekonferansen kan du se på nrk.no og NRK2.

Regjeringen har fått mye kritikk fra opposisjonen for å gjøre for lite for å hindre importsmitte.

Sverige og Finland har allerede stengt sine grenser til Norge. Danmark har også i praksis stengt sin grense.

Grensekontroll på den svenske siden av Svinesund. Sverige har stengt grensen til Norge. Foto: Tor René Stryger

Flere grenseoverganger stengt

Fra før er det krav om at alle som kommer til Norge fra røde land må registrere seg og teste seg på grensen.

Alle innreisende må i karantene i ti dager. Det er mulig å gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom den innreisende tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst.

Flere mindre grenseoverganger inn til Norge er fysisk blokkert.