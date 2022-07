– Aktivitetene går som normalt. Vi har en del utflukter og sammenkomster fra mandag til søndag, og det er liv og røre her. Det er vi utrolig glade for, sier stedfortredende leder Nikolett Laura Tarcsa ved Diakonhjemmet omsorg.

De siste to årene har, som for store deler av samfunnet, vært tunge for sykehjemmet Diakonhjemmet.

Selv om beboerne der nå ofrer få tanker til pandemien som for ikke lenge siden hadde alles oppmerksomhet, er Norge nå på toppen av en stor smittebølge.

– Akkurat nå er vi kommet kanskje på toppen av en stor sommerbølge med covid-19, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Stedfortredende leder Nikolett Laura Tarcsa ved Diakonhjemmet omsorg er glad for å ha et bredt aktivitetstilbud til beboerne. Foto: Håkon Marius Brustad / NRK

Smittebølgen flater ut

Det er den mer smittsomme BA. 5-varianten som har drevet den siste smittebølgen.

Nakstad tror det at folk tilbringer mer tid ute i frisk luft vil bidra til å snu trenden.

– Vi ser på tallene nå at det heldigvis begynner å flate ut, og håper at resten av sommeren blir litt roligere ikke minst for sykehusene i Norge som har hatt ganske mange pasienter nå.

Forrige uke var det nemlig rundt 300 koronarelaterte innleggelser på norske sykehus.

– Heldigvis er det ikke så mange som trenger intensivbehandling. Det er ca. 10 nyinnleggelser på intensivavdelinger per uke nå, sier Nakstad.

– Ganske mange døde

Samtidig har det dødd «ganske mange» de siste ukene, sier Nakstad.

– Vi har dessverre sett ganske mange dødsfall de siste ukene. Over 60 dødsfall per uke nå frem til uke 26. Men vi håper også at de tallene vil roe seg etter hvert som smittebølgen forhåpentligvis flater ut.

Dødsfallene er såkalte covid-19-assosierte. Det er altså personer som har hatt viruset i kroppen når de har dødd, forklarer Nakstad. Flertallet er sykehjemspasienter, men det er også noen som ikke bor på sykehjem, sier han.

– Det er klart det er høye tall hvis vi ser pandemien under ett, men det reflekterer egentlig bare at det har vært mye smitte i sommer. Når veldig mange 100.000 mennesker blir smittet, blir det også flere dødsfall.

Reagerer på lite munnbindbruk

– Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si, men det har vært anstrengende. Nå synes jeg det er veldig bra, det er lite snakk om det i alle fall.

Bjørn Sundby har bodd på Diakonhjemmet omsorg i snart to år. Hele hans botid har vært farget av koronapandemien.

På Diakonhjemmet omsorg er de glade for å kunne sitte tettere sammen og bedrive de vanlige aktivitetene sine. Til venstre Eivind Sethov og Bjørn Sundby. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

Enkelte av beboerne på Diakonhjemmet reagerer på at utenforstående beveger seg rundt på hjemmet uten munnbind på.

– Jeg synes det er for lite bruk av munnbind her. For her kommer det inn folk fra alle kategorier mennesker, fra distrikter rundt omkring, sier Eivind Sethov.

Berit Antonsen er enig. Hun prøver å unngå å få sykdommen.

– Jeg håper at jeg ikke får det, det er ikke noe jeg har lyst på, sier hun.

Berit Antonsen synes det er for lite munnbindbruk blant besøkende på Diakonhjemmet. Foto: Håkon Marius Brustad / NRK

Sethov tror enkelte tiltak er kommet for å bli:

– Jeg tror vi kommer til å leve med vaksine så lenge det er pust i meg, i alle fall.

Nakstad: – Høsten blir spennende

Nakstad tror heller ikke vi har sett hele slutten på pandemien.

– Høsten blir spennende med tanke på om vi får enda flere virusvarianter som vi ikke kjenner til i dag, og vi må nok regne med at utover høsten og vinteren så vil vi få en smittestigning igjen med covid-19, sier han.

Han sier at nå som man har lært seg å leve med viruset, er det to ting som er viktig:

– Det er å følge anbefaling om vaksinasjon, og det har de fleste gjort. Nå er det de over 75 år som er anbefalt å ta en oppfriskningsdose. Det andre er å holde seg hjemme når man er syk, som er et råd vi har gitt i hele pandemien. De to tingene samlet sett gir veldig god effekt.