Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

5. juli besluttet regjeringen å utsette innføringen av trinn 4 i gjenåpningsplanen av Norge, etter råd fra Helsedirektoratet og FHI.

Da sa regjeringen at overgangen til trinn 4 kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august.

Mandag har Helsedirektoratet sendt oppdaterte vurderinger og anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet, forteller assisterende helsedirektør, Espen Nakstad til NRK.

– Neste steg er at regjeringen vil vurdere dette i en større helhet og ta stilling til den videre gjenåpningsplanen i Norge, sier Nakstad.

Tidligere har regjeringen ofte brukt et par dager på å vurdere videre neste steg i gjenåpning, etter at Helsedirektoratet og FHI har levert sine råd.

Det betyr at regjeringen kan ta en beslutning om videre gjenåpning allerede denne uken.

– Foreløpig er situasjonen ganske stabil innenlands. Men det er en fortsatt økende forekomst av delta-varianten og litt økt smittetrend noen steder. Usikkerheten er primært knyttet til utviklingen vi ser i utlandet, der smitten stiger ganske kraftig noen steder, forteller Nakstad.

Liten risiko

Mandag publiserte også FHI en ny risikovurdering der de vurderer at covid-19-epidemien er liten, stabil og under kontroll i Norge akkurat nå.

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Den gode vaksinasjonsdekningen i Norge tilsier at vi fortsatt kan holde covid-19-epidemien under kontroll her i landet, sier overlege i FHI, Preben Aavitsland.

Men han mener vi fremdeles må være på vakt, fordi delta-varianten gir en viss grad av usikkerhet framover.

Mindre smitte enn tidligere bølger

Da regjeringen besluttet å utsette trinn 4 av gjenåpningen var dette på grunn av usikkerhet knyttet til smitteutvikling, delta-varianten og vaksineforsyning. Delta-varianten er nå dominerende i Norge.

Ifølge FHI er spørsmålet fremover om vi klarer å beholde kontrollen. Dette kan bli vanskelig med delta-variantens inntog, økt gjenåpning av samfunnet, flere som kommer fra utlandet og flere som treffes etter sommerferien.

FHI vurderer at det er middels sannsynlighet for økt smitte i Norge de kommende to månedene. Risikoen for at det blir like store smittetall som ved tidligere bølger anser de imidlertid som lav.

FHI skriver også at utbredt vaksinasjon kan erstatte de fleste andre smitteverntiltak. De presiserer allikevel at folk må forholde seg til generelle smittevernregler for å holde smitten nede.

Positiv til gjenåpning

I trinn 4 er det blant annet ikke lengre anbefalt 1 meters avstand for deltakere på idretts- og kulturarrangementer, og ingen anbefalt begrensning på antall gjester i hjemmet.

Forrige uke sa statsminister Erna Solberg til VG at tallene ser positive ut for videre gjenåpning fordi mange vaksinerer seg, smittetallene er stabile og få blir innlagt på sykehus.

Statsminister Erna Solberg. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

FHI-direktør Camilla Stoltenberg har tidligere sagt at det er argumenter for gjenåpning, men også argumenter mot.

– Vi har hatt god erfaring med å gå gradvis fram, både tidligere og i denne runden, sa hun forrige uke.