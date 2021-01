Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det kommer frem i en e-post fra Statsforvalteren i Viken og Oslo som NRK er gjort kjent med. Dette er helt i tråd med ønsket til flere av ordførerne i Osloområdet etter tilløp til kø og kaos lørdag.

I samme e-post ble kommunene gjort oppmerksom på at de vil bli kalt inn til et møte mellom sentrale myndigheter og de berørte kommunene før det blir en offisiell pressekonferanse klokken 21. Her vil blant annet helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet være til stede.

Nedstenging førte til valfart til nabokommuner

For å bremse spredningen av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, innførte regjeringen svært strenge tiltak i ti kommuner på Østlandet lørdag. Disse ble plassert i risikonivå 5, som er høyeste nivå.

Blant tiltakene var blant annet at butikker og vinmonopol skulle stenges, med unntak av matbutikker, apoteker og bensinstasjoner.

Les også: Her er komplett liste over tiltakene

Det førte til polkøkaos i blant annet Sandvika i Bærum kommune.

Slik var polkøen i Sandvika i Bærum kommune på lørdag en drøy time etter stengingen av polene i Oslo. Foto: Rahand Bazaz / NRK

I en SMS til NRK skrev ordfører Lisbeth Hammer Krog at kommunen var bekymret over tilstrømming til kjøpesenter og pol i Bærum kommune etter at Oslo er stengt ned., og at kommunen ønsket å stenge Vinmonopolene også i Bærum, til tross for at kommunen ikke er blant kommunene som var omfattet av tiltakene.

Hun skrev videre at de vil ta opp dette med sentrale myndigheter.

Har nettopp adressert lange polkøer til overordnede myndigheter som eksempel på for stor mobilitet. Vi i Bærum ser situasjonen som svært bekymringsfull, vektere og tilsyn fra kommunen er rekvirert. Vi ønsker samordnede tiltak fra nasjonale myndigheter også for «nabo til nabokommunene». Ordfører Lisbeth Hammer (H) i Bærum kommune / SMS

Har bedt om statlige tiltak

Flere kommuner nær Oslo har bedt om ytterligere smitteverntiltak for å hindre spredning av mutantviruset.

På et møte mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og kommunene i Oslo og Viken ble spørsmålet om strengere tiltak diskutert.

– Det kommer trolig nye tiltak for Bærum, Asker, Drammen og Lillestrøm i løpet av helgen. Det er vi lovet, sa ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog til NRK lørdag.

På hjemmesidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken står det at det kan bli aktuelt å innføre tiltak på såkalt nivå 4 for randsonekommunene utenfor de ti som nå er stengt ned.

Dette er tiltakene i risikonivå 4: Ekspandér faktaboks De over 80 år og de med høyest medisinsk risiko bør få råd om å leve skjermet, dvs. holde økt avstand (gjerne 2 meter) til andre enn de en bor med eller tilvarende nære, og få hjelp til innkjøp. Sykemelding kan vurderes.

De som bor (eller er tilsvarende nære) med personer i risikogruppen bør også leve mer tilbaketrukket; ellers bør man holde økt avstand til dem. Hvis ikke mulig kan erstatningsbolig vurderes. Bruke munnbind i kontakt med helsetjenesten der man ikke kan opprettholde avstand.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter, ev. bare utendørs.

Forsterket råd om å holde avstand. 2 meter avstand gir større risikoreduksjon og er anbefalt i møte med personer i risikogrupper og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere.

Bruk munnbind innendørs i det offentlige rom, hvis det er trengsel eller man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand (unntatt kortvarige passeringer).

Bruk munnbind i en-til-envirksomheter (frisører mv.), hvis man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand (unntatt kortvarige passeringer).

Dokumentér at ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt det er mulig.

Vurder å stenge kantine og andre områder ansatte samles.

For virksomheter med én-til én-kontakt: Vurdere forsterkede tiltak, som bruk av munnbind når man ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand og redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt til-ansikt-kontakt.

Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide lokaler begrenses til 10 personer innendørs, og 20 personer utendørs.

Arrangementer begrenses til 10 personer innendørs og 50 personer utendørs.

Skjenkestopp innføres.

Underholdningstilbud som museer, fornøyelsesparker etc. stenges.

Treningssentre og svømmehaller stenges, men man kan vurdere å opprettholde svømmetrening for barn og unge, og rehabilitering- /behandlingstilbud for voksne og barn.

Ved universitet og høyskoler skal digital undervisning være hovedregel med unntak av studier som krever fysisk tilstedeværelse.

Vurder å stenge kantiner og andre områder der studenter samles. Lesesaler kan holdes åpne med smitteverntiltak. Vurdere bruk av munnbind når man ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand.

Stans i breddeidrett for voksne.

Stans i kamper, turneringer og stevner for barn og unge.

I perioder med rødt tiltaksnivå på skoler bør begrensning av fritidsaktiviteter også vurderes, eventuelt differensier mellom utendørs og innendørsaktiviteter.

For andre fritidsaktiviteter: Voksne: Stans aktiviteter som samler flere innendørs. Barn og unge: I perioder med rødt tiltaksnivå på skoler bør begrensning av fritidsaktiviteter også vurderes. Eventuelt differensier mellom utendørs og innendørsaktiviteter.

Bruke kun inntil 50 prosent kapasitet i transportmiddel.

Minimum gult nivå på barnehager og grunnskoler, og rødt nivå på videregående skoler.

Unngå unødvendige reiser innenlands.

Når det gjelder testing skal man vurdere screening i grupper med høy smitterate. Regelmessig testing av ansatte i sykehjem. Kilde: Folkehelseinstituttet