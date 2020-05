Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Blant annet vurderer de at det for døende pasienter må «gjøres unntak fra besøksrestriksjonene slik at nære pårørende får være til stede i livets sluttfase», skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Videre legges det vekt på de mest sårbare pasientene ikke må utsettes for unødig smitterisiko, men at de heller ikke må utsettes for tiltak som gjør symptomtrykket fra kronisk og alvorlig sykdom større enn det allerede er.



Helsedirektoratet mener manglende besøk kan føre til stor lidelse for både pårørende og pasienter.

Besøk må vurderes

Når det gjelder pasienter med alvorlige sykdommer og uavklarte tilstander, anbefaler Helsedirektoratet at det blir gjort en samlet vurdering av pasientens og pårørendes behov før det gjøres unntak fra besøksrestriksjoner.

Direktoratet ber institusjonene vurdere unntak fra besøksforbudet ut fra hver pasients situasjon og den lokale smittesituasjonen.

Helsedirektoratet anbefaler også å åpne for besøk for at barn skal kunne leve et vanlig familieliv og for pasienter med demens eller annen kognitiv svikt.

Ønsker besøksprotokoll

Myndighetene ønsker fortsatt de som har symptomer på koronaviruset eller fått det bekreftet samt folk som har vært i kontakt med smittede eller er i karantene ikke besøker sykehjem eller andre institusjoner der det befinner seg sårbare pasienter

Samtidig anbefaler de alle helse- eller omsorgsinstitusjonen om å føre besøkskontroll for å gjøre det lettere å drive smittesporing dersom noen skulle bli smittet av viruset.

Hjelpepakke til barn og unge

På onsdagens pressekonferanse presenterte også barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) en tiltakspakke for å hjelpe sårbare barn og unge som har hatt det vanskelig på grunn av koronatiltakene.

Som NRK meldte onsdag, er tiltakspakken på 400 millioner kroner.

– Vi vet at de barna og ungdommene som lider mest under denne krisa, er dem som har hatt det vanskelig fra før, eller som har opplevd ting de siste ukene som har gjort livet vanskeligere, sa Ropstad.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og regjeringen lanserer enn tiltakspakke for sårbare barn og unge som blant annet skal gå til å ta igjen tapt skolegang og styrke helsetjenesten. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

Pengene skal blant annet gå til dette:

170 millioner kroner til at skoleelever får tatt igjen tapt progresjon som følge av smitteverntiltakene.

150 millioner kroner til helsestasjoner, skolehelsetjeneste og avlastningstiltak til familier som har barn med store behov.

10 millioner kroner til innsats mot overgrep av barn over internett.

4 millioner kroner til oppfølging av ungdom som gjennomfører ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

2 millioner kroner til aktivitetstilbud for barn i asylmottak.

Vil styrke hjelpetelefonene

Ropstad viste også til hvor viktige hjelpetelefonene har vært de siste ukene. Det har vært stor pågang til alarmtelefonene for barn og unge, og temaer som psykiske problemer og ensomhet har gått igjen.

– Mye tid hjemme, lite pusterom og mindre kontakt med de trygge voksne de unge vanligvis har rundt seg, gjør problemene verre, sa Ropstad.

Han varslet derfor at regjeringen ville øke bevilgningen til alarmtelefonen med fire millioner kroner, slik at vi man kan ha en døgnåpen chattefunksjon resten av året.

I tillegg får flere organisasjoner som har ferietilbud for barn og unge mer penger fra regjeringen.