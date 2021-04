Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Trinn 1 av gjenåpningsplanen innebærer reversering til de nasjonale tiltakene som gjaldt før påskeferien, heter det i oppdragsteksten.

Samtidig anbefaler direktoratet at ordningen med regionale og lokale tiltak i områder av landet med høyt smittepress videreføres, også mens trinn 1 iverksettes.

Det kommer frem av et oppdrag datert 11. april.

I oppdragsteksten skriver Helsedirektoratet at gjenåpningen av landet avhenger av situasjonen i områdene med høyest smittetrykk.

«Det er således viktig å få ned smitten i Oslo og Viken», skriver Helsedirektoratet. Oslo og store deler av Viken har lenge vært hardt rammet av koronapandemien, og av strenge lokale tiltak.

Gjenåpning avhenger av situasjon på Østlandet

Selv om Helsedirektoratet nå åpner for at trinn 1 av gjenåpningsplanen kan gjennomføres, understrekes det i teksten at smitten må ned i områder med høyt smittetrykk, før man kan vurdere å lempe videre på nasjonale tiltak.

Helsedirektoratet skriver at «mener det er nødvendig å videreføre nasjonale tiltak fremover, men at det nå er mulig å avvikle tiltakene som ble innført før påskeferien».

Trinn 1 av myndighetenes gjenåpningsplan innebærer blant annet at skjenkeforbudet oppheves nasjonalt, at man kan ha inntil fem gjester hjemme, og at avstandsanbefalingen går tilbake til en meter.

Dette er trinn 1 i gjenåpningsplanen Ekspandér faktaboks I trinn 1 vil regjeringen blant annet vurdere å åpne for: Inntil 5 gjester i private hjem.

Skjenking til klokken 22, med krav om matservering.

Arrangementer som kun samler personer fra én kommune, kan gjennomføres.

Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter (grupper) hvis publikum sitter i faste tilviste plasser.

I dokumentet heter det at tiltakene som ble innført før påske virker som om de har hatt god effekt, og at påskeferien ikke har ført med seg mange utbrudd rundt i landet.

Helsedirektoratet skriver også at antallet vaksinerte i Norge foreløpig er for lavt til at det har betydning for omfanget av nasjonale tiltak.

Forrige uke la statsminister Erna Solberg fram regjeringens plan for gjenåpning.

Hun la ikke fram noen datoer, men en trinnvis plan ut fra tre sentrale kriterier:

Smittesituasjon og sykdomsbyrde

Kapasitet i helsetjenesten

Vaksinasjon

Andre tiltak for å unngå omfattende tiltak

Helsedirektoratet anbefaler andre typer tiltak for å unngå de omfattende tiltak i hele eller deler av landet. Disse innebærer:

Massetesting i områder med høy smitte

De generelle tiltakene må i større grad også omfatte barn, som har blitt drivere av smittespredningen flere steder.

Prioritere vaksiner til områder av landet med svært høyt smittetrykk

I Helsedirektoratets oppdragstekst skriver de at rådet om unødvendige innenlandsreiser bør forsterkes.

«Dette gjelder særlig reiser inn og ut av områder med høyt smittepress, særlig sentrale deler av Østlandet og området rundt Oslo kommune», skriver Helsedirektoratet.

Etter høye smittetall i store deler av 2021, er smitten nå synkende i flere deler av landet.

Det siste døgnet er det registrert 648 nye koronatilfeller i Norge. Det er 227 flere enn søndag og 75 flere enn mandag i forrige uke.

I hovedstaden er det registrert 180 nye koronasmittede det siste døgnet. Det er 39 under snittet de sju foregående dagene.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 226 smittede per dag.