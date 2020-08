Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Klokken 14 i dag skal regjeringen presentere nye råd om bruk av munnbind, basert på anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

Nå opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at Helsedirektoratet anbefaler bruk av munnbind.

– Vi vil anbefale bruk av munnbind eller tøymunnbind i enkelte situasjoner, i noen geografiske områder og for en begrenset tidsperiode, sier Nakstad i en pressemelding.

Ekstra nyhetssending: Pressekonferanse om bruk av munnbind Du trenger javascript for å se video.

– Tøymunnbind et godt alternativ

Ifølge Nakstad er tøymunnbind, som kan gjenbrukes, et godt alternativ til kirurgisk munnbind.

– Det er også viktig å presisere at god avstand er det viktigste smitteverntiltaket vi har. Ny forskning viser at det å holde minst én meters avstand kan redusere risikoen for smitte med 80 prosent, mens riktig bruk av medisinsk munnbind reduserer risikoen med 40 prosent.

– Hvis vi bruker munnbind riktig, kan det hjelpe oss med å beskytte hverandre mot smitte i transportsituasjoner der det ikke er mulig å holde avstand, sier Nakstad.

Helsedirektoratet: Slik bør tøymunnbindene være Ekspandér faktaboks Materialet: Materialene må tåle bruk og slitasje.

Bruk tette stoffer. Sett sammen i to eller tre lag (samme stoffer eller forskjellige stoffer).

Bruk tekstiler som du kan puste gjennom.

Bruk stoffer som er tilstrekkelig myke og smidige slik at de fester seg tett til ansiktet, som en forsegling.

Bruk tekstiler som ikke er for varme.

Bruk glatte, ikke-irriterende stoffer.

Ikke bruk lette og løse stoffer.

Ikke bruk materiale for støvsugerposer eller isolasjonsmateriale som brukes i bygninger, bleier osv.

Ikke bruk tekstiler som kan skape allergi eller utslett.

Materialet må absorbere fuktighet for å forhindre kondens. Design: Vask stoffet i minst 60 graders varme før du klipper i det.

Ikke bruk stifter når du designer eller monterer munnbindet.

Munnbindet må ikke sys med vertikale sømmer langs nese, munn eller hake.

Det er ikke krav om egen mekanisme for kobling til nesen.

Det er heller ikke krav om at munnbindet skal festes bak ørene eller i nakken. Bruk: Munnbindet må kastes ved første tegn på skade.

Det må vaskes mellom hver bruk.

Munnbindet må tåle rengjøring i varmt vann, minst 60 grader.

Det anbefales ikke at barn under tre år bruker slike munnbind. (Kilde: Standard Norge)

Slik bruker du munnbind riktig Du trenger javascript for å se video.

Vurderer munnnbind på kollektivtransport

Helseminister Bent Høie (H) har tidligere sagt at folk må være forberedt på at det kommer en anbefaling om bruk av munnbind på regjeringens pressekonferanse i dag.

Også Folkehelseinstituttet har sagt at munnbind kan være et alternativ i situasjoner der folk står tett, som på kollektivtransporten.

Selv om smitten i samfunnet har økt den siste tiden, tillates det fortsatt at alle seter om bord kollektivtransport, som busser, trikker, T-bane og tog, brukes.

– Vi ser at det i rushtiden er krevende med mange mennesker tett på hverandre. Folkehelseinstituttet vurderer nå spesifikt bruk av munnbind som en mulig anbefaling for å ta ned risikoen for smitte når man ikke klarer å overholde enmeteren, har avdelingsdirektør Line Vold i FHI sagt til NRK.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo har sagt at de ikke vil innføre råd om bruk av munnbind i kollektivtransporten i hovedstaden uten at det foreligger et nasjonalt råd først.

Viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i ferje- og hurtigbåtrederiet Norled AS varsler at de vil innføre munnbind for noen av sine ansatte.

– Vi kommer til å ta i bruk munnbind for dem av våre ansatte som har mye kontakt med de reisende. Det vil si innenfor billettering på hurtigbåt og innenfor catering. På ferje vil vi gjøre dette etter en konkret behovsvurdering.

Handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke mener en anbefaling om bruk av munnbind nå er avgjørende for å holde aktiviteten oppe.

– I privat handels- og tjenestenæring trenger 8 av 10 å være fysisk på jobb. Dette gjør det vanskelig å redusere trykket på kollektivtrafikken. Jobb nummer én nå er å unngå stor smitteoppblomstring og en ny storskala stenging av Norge, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen.

Kraftig prisøkning

Etterspørselen etter munnbind har økt kraftig den siste tiden. Det samme har prisene på munnbind.

NRK fortalte i forrige uke at prisen for en pakke med 50 munnbind hadde syvdoblet seg.

Apotekene forklarte da prishoppet med at deres innkjøpspris har økt betraktelig.