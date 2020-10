Spørsmål 1: Må serveringsstedene endre sin eksisterende bordoppsetting på permanent basis for å tilfredsstille det nye regelverket, slik at maksimalt antall sitteplasser ikke kan være flere enn at alle gjester kan sitte med 1 meter avstand?

I dag er det kravet om at man skal kunne holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand som bestemmer hvor mange gjester et serveringssted maksimalt kan ha. Mange av gjestene vil være husstandsmedlemmer og kan derfor sitte tettere. Maksimalt antall gjester vil derfor avhenge av kundesammensetningen til enhver tid. De nye forskriftsbestemmelsene endrer ikke dette.

Forskriftspresiseringen innebærer imidlertid at de serveringsstedene som før 12. oktober ikke hadde innrettet sitteplassene slik at avstandskravet kunne overholdes, nå må endre dette. Utgangspunktet er at det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene når gjestene ankommer. Sitteplassene kan likevel plasseres nærmere før gjestene ankommer dersom disse er bestilt til medlemmer av samme husstand og serveringsstedet har spurt om dette i forkant. Når gjester fra samme husstand ankommer, kan de uansett selv velge å sette seg nærmere hverandre. Det vil kunne frigjøre mer plass til andre gjester.

Spørsmål 2: Det fremgår av forskriftsteksten at husstandsmedlemmer kan velge å sette seg med mindre enn 1 meter avstand. Åpner dette for at serveringsstedet ved bestilling av bord eller ankomst av gjester kan planlegge for at husstandsmedlemmer sitter med mindre avstand enn 1 meter, og derved frigjøre areal som kan benyttes til flere gjester? En slik forståelse kan åpne for at serveringsstedets kapasitet utnyttes bedre.

Ja, det kan tas hensyn til at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre allerede ved bestilling av bord eller ved ankomst. Serveringsstedet kan derfor i forkant av at gjester som har bestilt bord, og da opplyst om at de er i samme husstand, forberede bord hvor stoler plasseres med kortere avstand enn 1 meter. Når gjester i samme husstand ankommer serveringsstedet uten å ha bestilt bord, kan stolene også plasseres med kortere avstand enn 1 meter.

Spørsmål 3: Kan et serveringssted ha et bordoppsett som delvis ikke tilfredsstiller kravet til 1 meters avstand mellom gjestene, ut fra en forventning om at det vil komme grupper av gjester i samme husstand?

Forskriften åpner ikke for å ha et bordoppsett som kun delvis tilfredsstiller kravet til 1 meters avstand mellom sitteplassene eller gjestene. Serveringsstedet kan imidlertid dekke på til flere ved ankomst av familier, og sette opp bord på forhånd for å ta imot gjester i samme husstand som har bestilt bord, der serveringsstedet har spurt om at de er i samme husstand. De kan ikke bare anta at de er i samme husstand. En slik tilnærming forebygger at gjester må ta den ubehagelige oppgaven om å be om større avstand når stedet tilsynelatende ikke har plass til å ta imot så mange.

Spørsmål 4: Er det innenfor rammene av regelverket anledning til å merke sitteplasser slik at disse kun kan benyttes av medlemmer av samme husstand? Med en slik forståelse vil det ikke være nødvendig å bære stoler inn og ut av lokalet avhengig av om gjestene er i samme husstand eller ikke.

Det skal være minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved ankomst, med mindre det er avklart ved reserverasjonen at gjestene er i samme husstand. Se også svar på spørsmål 3.

Spørsmål 5: Skal kravet om minst en meters avstand mellom sitteplasser måles fra ytterkant eller senter av sitteplasser?

Generelt måles avstand fra skulder til skulder. Dette vil for serveringssteder, og ut ifra praktiske hensyn, tilsi at avstand mellom sitteplasser måles fra stolens ytterkant.

Spørsmål 6: På gastro- og vinbarer benyttes ofte mindre bord som er ca. 50 x50 cm. Skal kravet om en meters avstand forstås slik at det ikke er anledning til å ha direkte motstående stoler ved bord som er (vesentlig) smalere enn 1 meter, med mindre gjestene er i samme husstand?

Gjestene skal kunne holde en avstand på minst en meter til personer i annen husstand. Avstanden måles fra skulder til skulder. Stolene skal plasseres slik at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst, regnet fra stolens ytterkant. Dette innebærer at det ikke er anledning til å ha direkte motstående stoler ved bord som er smalere enn 1 meter, med mindre gjestene er i samme husstand. Minst en meters avstand er ekstra viktig når en sitter ansikt mot ansikt. Dette forsterkes av at det ofte på barer er musikk, lyd fra andre gjester og lignende som gjør det naturlig å snakke ekstra høyt til hverandre.