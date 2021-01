Helsebyråden støtter krav om at alle bygningsarbeidere i Oslo tester seg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Bakgrunnen er smitteutbruddet på byggeplassen til Pressens Hus der 37 personer nå er smittet. Det er for tiden to byggeplasser i Oslo hvor byråden frykter for det muterte viruset fordi smitten har skjedd så fort.

– Byggebransjen er eksponert for folk fra mange land og som bor i mange forskjellige kommuner. Derfor ønsker vi å sjekke byggeplassene litt ekstra, sier Robert Steen.

Fair Play Bygg Oslo og omegn er en organisasjon finansiert av lokale arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner for å bekjempe kriminalitet i byggebransjen. De ber nå om at alle i bransjen tester seg nå, uavhengig av om de er testet fra før.

– Vi risikerer at dette smitteutbruddet her dukker opp på flere byggeplasser i Oslo. Hvis ikke bransjen tar et skikkelig grep, kan vi risikere nedstengning og en langvarig premitteringssituasjon. Derfor mener vi at byggebransjen i Oslo må ta grep og teste sine ansatte, sier Lars Mamen som leder Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Støtte fra helsebyråd

Mamen får støtte fra helsebyråden:

– Byggebransjen består av mange som reiser mellom land. Det er en eksponert bransje med tanke på det mutante virus og virusspredning, så jeg synes det er et veldig godt og positivt initiativ, sier Steen til NRK.

Byråden sier Oslo kommune har god testkapasitet.

– Så her skal vi stille opp og teste om byggebransjen nå oppfordrer alle sine ansatte til å være ekstra varsomme med tanke på testing. Ikke nødvendigvis bare når man har symptomer, men generelt bruke testapparetet aktivt fordi man er i den situasjonen byggebransjen er i, sier Steen.

Flere smittet på byggeplass

Smitteutbruddet ved Pressens hus i Oslo ble kjent i går, og i dag ble ytterligere tre bekreftet smittet. Dermed er 37 personer på byggeplassen bekreftet koronasmittet.

180 personer er satt i karantene og isolasjon.

Frykten er at det store utbruddet skyldes det muterte viruset som først ble oppdaget i Storbritannia.

Flere på byggeplassen til Pressens hus har bosted i Nordre Follo.

– Et smitteutbrudd i byggebransjen er spesiell med tanke på at det er mange fra utlandet som jobber der. Mange jobber også på flere byggeplasser, ikke bare ett sted. Det øker faren for spredning. Samtidig ønsker vi at så mange som mulig tester seg, særlig for risikoutsatte grupper. Derfor vil et hvert initiativ som sørger for økt testing bli ønsket velkommen av Oslo kommune, sier Steen.

Legger ansvar på arbeidsgiver

Lars Mamen i Fair Play Bygg Oslo og omegn mener det er et mindretall useriøse som rammer hele bransjen.

– Byggebransjen er prega av seriøse aktører som har gjort et godt arbeid for å hindre smitte. Desverre er det en del bedrifter som ikke følger regelverket. Vi får varsler fra arbeidsfolk som blir pålagt å jobbe til tross for at de burde vært i karantene, bor trangt, deler soverom, bad osv. Dette skader bransjen, og kan sette liv og helse i fare, sier Mamen.

Han påpeker at det er arbeidsgivers ansvar at karanteneregelverket opprettholdes,

– Det er viktig at man får luka ut de som er smitta før de slippes inn på byggeplassene. Dette er arbeidsgivernes ansvar, sier Mamen.