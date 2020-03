Helse-topp støtter omstridt lege i lukket Facebook-gruppe

I en lukket Facebook-gruppe for norske leger har det strømmet inn med støtteerklæringer til Nyborg etter Debatten-sendingen på tirsdag.

En av dem som støtter henne er direktøren ved helseforetaket Vestre Viken, der 16 korona-pasienter nå er innlagt.

Direktøren kommenterer et innlegg der en lege skriver at det er uforståelig hvordan Norge har ignorert WHO sine råd om å teste alle mistenkte tilfeller. Hun skriver at dette virker arrogant og passivt, og tar til orde for at alle i Norge bør gå i isolasjon i tre uker.

I tråden under kommenterer administrerende direktør Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken Helseforetak:

– Enig, dette kommer til å bli stygt hvis vi ikke gjør det umiddelbart.

Legen som skrev det opprinnelige innlegget valgte å slette det da NRK tok kontakt, og ønsker ikke kommentere saken.

– Håndterer det godt

Vestre Viken har nå 16 korona-pasienter innlagt på Drammen og Bærum sykehus. En eldre pasient ved Bærum sykehus døde tidligere i uka.

Støtter Nyborg: Lisbeth Sommervoll er redd for en situasjon lik Italia. Vestre Viken der hun er direktør har 16 korona-pasienter innlagt. Foto: Kathrine Krømke / NRK

– Det er jo ingen som vet hvordan dette kommer til å bli. Det vi frykter er at det blir en situasjon som ligner på det vi ser i Italia. Så folk må ta dette alvorlig nå, og overholde rådene fra helsemyndighetene om å holde seg mest mulig inne. Jeg syns det var nyttig å få Nyborg inn som en stemme som påpeker alvoret, for enkelte snakker om at dette er en ufarlig sykdom som kommer til å gå over, sier Sommervoll, som også er lege.

– Er det tre uker karantene for alle eller testing av alle du tar til orde for?

– Jeg vil ikke ta til orde for en tre ukers karantene, men alle må følge rådene fra helsemyndighetene og ha minst mulig kontakt med andre. Det er jo i effekt nesten det samme. Det viser seg at man kan være smitteførende uten å være veldig syk.

Sommervoll sier at utviklingen oppleves skremmende, men forventet – og at antallet pasienter foreløpig ikke er flere enn at sykehusene håndterer det godt.

I Debatten tirsdag tok Gunhild Alvik Nyborg til orde for at Norge bør teste langt flere. I dag testes bare innlagte pasienter med lufveissymptomer, helsepersonell, nærkontakter og sårbare grupper. Mange med korona-symptomer blir bedt om å isolere seg hjemme.

– Jeg vet at vi tester alle som vi kan teste, med den kapasiteten vi har i dag. Så prøver vi å øke testkapasiteten, og det må vi gjøre, for ellers kan det som sagt bli stygt, hvis vi ikke får kontroll. Men de tiltakene vi nå gjør gir oss store muligheter til å få kontroll. Jeg støtter tiltakene Helsedirektoratet har kommet med, sier Sommervoll.

Sendte bekyringsbrev før nedstengningen

Facebook-gruppen «Strengere tiltak mot coronavirus for leger i Norge» har nær 2500 medlemmer, og man må ha norsk legeautorisasjon for å slippe inn.

Gruppa sendte i forrige uke bekymringsmelding til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet fordi de mente norske smitteverntiltak ikke gikk langt nok.

«Alle som leser dette må forstå at det er praktisk talt stille før stormen i øyeblikket (...) og at vi ikke lenger har noen tid å tape», skrev medlemmene i brevet som ble sendt onsdag forrige uke, og som tok til orde for å skjerpe inn karantenereglene, reisefriheten, møtevirksomhet og en rekke andre tiltak. Flere av tiltakene ble innført av Regjeringen forrige torsdag.

Det er kun leger i Facebook-gruppen. Mange av dem var svært positive etter Debatten-sendingen. Foto: Privat / Privat

FHI og Helsedirektoratet uttalte på en pressekonferanse fredag at de ikke hadde rukket å bli kjent med innholdet i brevet.



Ingen av legene i den lukkede gruppen har stått frem med navn, men medlemmene skal ifølge deres talsmann, advokat Javeed Hussain Shah, være autoriserte leger og helsearbeidere.

– Medlemmene er utdannede fagpersoner som har sett hvilken vei dette går. De har sett utviklingen i verden og vært bekymret for om vi har nok respiratorer, medisin og sanitærutstyr, sier Shah.

NRK har vært i kontakt med én av administratorene i gruppen, men vedkommende har ikke ønsket å gi noe intervju eller stå frem. Derfor er brevet er sendt gjennom Advokatfirmaet Shah.

Advokat Javeed Hussain Shah uttaler seg på vegne av Facebook-gruppen «Strengere tiltak mot koronavirus». Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– De følte ikke de ble tatt alvorlig. Man kunne begrenset spredningen dersom myndighetene hadde tatt ansvar tidligere, sier Shah.

– Hvorfor har ingen av legene villet uttale seg offentlig?

– Det har ikke vært medieoppmerksomheten, men at Folkehelseinstituttet forstår alvoret, som har vært den største bekymringen. De har prøvd å si ifra om dette i uker, men følte seg ikke hørt, avslutter han.