Hells Angels-aksjon: To menn pågrepet – funnet flere skytevåpen

– Vi etterforsker en sak om trusler, som skal ha skjedd i Elverum for noen dager siden. I den forbindelse har tingretten besluttet at vi kan ransake flere personer som bor i Ringsaker kommune, sier politiinspektør Henning Klauseie til NRK.

Politiet aksjonerte i dag morges mot to adresser på Ringsaker. Det er gjort beslag på begge adresser.

I en fersk pressemelding fra politiet skrives det at den ene adressen var en privatadresse, mens den andre adressen var Hells Angels Hamars lokaler.

To menn er pågrepet i forbindelse med en trusselsak. Foto: Roar Berntsen / NRK

De to mennene som er pågrepet er henholdsvis i 30- og 50-årene. Politiet er ennå ikke ferdig med ransakingen på de to adressene. Ingen av de to pågrepne har villet forklare seg.

I pressemeldingen står det at det er funnet det som fremstår som flere skytevåpen uten at innehaver hadde våpenkort på dem. Våpnene er sendt til Kripos for tekniske undersøkelser. Det ble også funnet en mindre mengde hasj.

Over fem våpen: Rifler, hagler og pistoler

– Det er både rifler, hagler og pistoler som er funnet under ransakingen, sier Klauseie, og legger til at våpnene er funnet på begge adressene politiet har ransaket.

Klauseie ønsker ikke gå inn på hvor mange skytevåpen som er funnet, men sier det er over fem. Han sier det foreløpig framstår som at det er de to som er pågrepet som eier skytevåpnene.

– Vi har også tatt beslag i mobiltelefoner og andre elektroniske lagringsmedier som vi tenker kan belyse trusselforholdet som vi etterforsker, sier Klauseie.

Foto: Roar Berntsen / NRK

Truslene skjedde ifølge politiinspektøren for noen dager siden på Elverum.

– Vi har oppfattet det slik at det har vært en uoverensstemmelse mellom en eller flere personer med en eller flere andre personer. I den forbindelse skal ha kommet med trusler om at man må oppføre seg på en bestemt måte, sier Klauseie.

Det er to yngre menn som regnes som fornærmet i saken. De to pågrepne mennene har begge tilknytning til motorsykkelklubben Hells Angels, etter politiets oppfatning.

– Foreløpig har vi ingen andre som er siktet enn de to som sitter i politiarrest. Vi jobber ut ifra det, men vi kan selvfølgelig ikke utelukke, men det er ikke noe konkret som tyder på at det er andre som har noe strafferettslig ansvar her, sier Klauseie.

Politiet vurderer nå om det er grunnlag for å varetektsfengsle de to siktede. Begge er kjent for politiet fra før.

Operasjonssentralen på Innlandet bekreftet tidligere i dag overfor NRK at politiet aksjonerte mot Hells Angels på Hamar.