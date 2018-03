Helleland om Listhaug-bråket: – Det er stor uro innad i partiet

Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) har vært i hardt vær etter sitt Facebook-utspill om Arbeiderpartiet og terrorister 9. mars.

Ap-leder Jonas Gahr Støre bekreftet søndag overfor NRK at Arbeiderpartiet fortsatt vil stemme for et Rødts mistillitsforslag mot Frp-statsråden tirsdag.

Dette til tross for at Høyre-kilder varsler at statsminister Erna Solberg kommer til å kjøre hardt mot hardt og stille kabinettsspørsmål, dersom Stortinget feller Listhaug. Et eventuelt mistillitsforslag er avhengig av KrF, som foreløpig ikke har bestemt seg i saken.

Høyres parlamentariske leder innrømmer at det er dramatisk at KrF nå står i en posisjon der man kan felle regjeringen, men håper det ikke skjer.

– Knut Arild Hareide ba Jan Tore Sanner komme til Stortinget og gi en uforbeholden unnskyldning på vegne av regjeringen. Det gjorde han, det gjorde Erna Solberg, og det gjorde Sylvi Listhaug. Jeg mener at vi nå kanskje må puste litt med magen, og si at den unnskyldningen bør være akseptert, og at vi bør gå videre, sier Trond Helleland.

– Snakk om regjeringens skjebne

Høyres parlamentariske leder sier videre han håper Hareide og KrF vil akseptere de nevnte unnskyldningene, fordi det er «regjeringens skjebne det er snakk om».

Helleland ønsker ikke å utdype hvilken kontakt det har vært mellom regjeringspartiene og KrF i helgen, men erkjenner at det finnes en uro internt i Høyre blant partifeller han har snakket med.

– Det er stor uro for at Regjeringen skulle kunne måtte gå av. Det er noe vi absolutt ikke ønsker. Jeg mener Erna Solberg fremstår som en god regjeringssjef, og vi har gjort et godt valg for bare et halvt år siden.

– Vi har veldig lyst til å fortsette i regjering sammen med andre borgerlige partier. Derfor er det uro i Høyre, men vi er også trygge på at Erna håndterer denne situasjonen på en god måte.

Helleland ønsker ikke å kommentere det kilder har opplyst til NRK, at Erna Solberg kan komme til å gå av om det vedtas mistillit mot Listhaug. Han ønsker heller ikke å kommentere hvorvidt Sylvi Listhaug selv har vurdert å trekke seg.

– Sylvi Listhaug har i likhet med Solberg og Sanner gitt en uforbeholden unnskyldning om den Facebook-posten som ikke burde ha vært postet. Jeg mener den kritikken hun fikk i Stortinget må være nok, og at vi nå må se framover.

– Ingen som trygler om noe som helst

Hareide sa torsdag at tilliten til Listhag var svekket, og la til at hans parti har til tirsdag på å bestemme seg for om man vil støtte mistillitsforslaget.

– KrF har reddet regjeringen flere ganger, blant annet da Amundsen fikk mistillit mot seg. Hvordan kjennes det å igjen måtte trygle KrF om å måtte bli reddet?

– Det er ingen hos oss som trygler om noe som helst. Vi bare peker på at regjeringen har gitt uforbeholdne unnskyldninger. Vi har tatt inn over oss den kritikken som har kommet, og vi ønsker å gå videre. Så håper vi at KrFs landsstyre kan komme til en god løsning i morgen, så vi kan fortsette inn i påsken med Erna Solberg som leder, sier Helleland.

Søndag ettermiddag møtte flere hundre mennesker opp foran Stortinget for å støtte justisminister Sylvi Lishaug. Du trenger javascript for å se video. Søndag ettermiddag møtte flere hundre mennesker opp foran Stortinget for å støtte justisminister Sylvi Lishaug.

Sa unnskyld fra talerstolen

Det opprinnelige innlegget Listhaug la ut for ni dager siden ble sletta fem dager senere. Grunnen Listhaug oppgav da var manglende rettigheter til bildet som var brukt.

Innlegget var i utgangspunktet en reaksjon på at et Frp-forslag som ble nedstemt, som gikk ut på å frata personer mistenkt for å utgjøre en trussel mot nasjonenes interesser sitt norske statsborgerskap uten behandling i domstolene. Forslaget gjaldt altså personer med dobbelt statsborgerskap, men ble nedstemt i Stortinget.

«Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet,» skrev Listhaug på et bilde av tungt bevæpnede, maskerte krigere – etterfulgt av «lik og del», skrev Listhaug.

Innlegget som startet debatten. Listhaug har slettet – og etter hvert – beklaget innlegget. Foto: NRK

Torsdag beklaget Sylvi Listhaug innlegget fra talerstolen på Stortinget, men på en måte som ikke holdt for opposisjonen.

Debatten om innlegget ble prega av at Arbeiderpartiet ble ramma av terror 22. juli 2011. Ap-leder Jonas Gahr Støre varsla torsdag at Ap vil støtte et mistillitsforslag fra Rødt mot Listhaug.

Lørdag ble det kjent at Ap vil akseptere å droppe mistillitsforslaget dersom Listhaug flytter departement, noe Frps parlamentariske leder har avvist.

– Det er ikke Ap eller Støre som styrer sammensetningen i vår regjering, sa Limi til VG lørdag.

Søndag ettermiddag hadde flere hundre mennesker møtt opp utenfor Stortinget for å støtte Listhaug.

Fredag viste Sylvi Listhaug frem blomster og støtteerklæringer hun har fått i kjølvannet av den siste ukens bråk. Kun fotografer fikk adgang, og det ble ikke gitt adgang til å stille kritiske spørsmål. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix