Helikopterstyrt i Telemark

Bilder på stedet viser at minst tre ambulanse er ved stedet der helikopteret styrtet. Brannvesen og politi jobber også ved ulykkesstedet.

Ifølge øyenvitner ved stedet er det styrtregn i området og dårlig sikt.

Nødetatene var fremme på ulykkesstedet ved 23.30-tiden.

Ifølge politiet blir E18 stengt fremover siden ulykkesstedet ligger helt inntil veien.

Vegtrafikksentralen opplyser torsdag kveld at en høyspentledning ligger over to veier, E18 og fylkesvei 3260.

Politiet i Sør-Øst opplyser at ulykken skjedde ved Lannerheia ved Porsgrunn i Telemark.