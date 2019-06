Helgheim: – Noen valg er så dumme at det ikke hjelper å angre

Mens svenske Patricio Galvez har hentet sine syv barnebarn fra Syria, ber Mario Vasquez om at hans fire år gamle barnebarn skal få komme hjem til Norge. Gutten skal være alvorlig syk, men norske myndigheter svarer at de ikke kan hjelpe til.

Barnebarna til Galvez skal ha mistet begge foreldrene i Syria. Moren til Vasques' barnebarn lever fortsatt i leiren.

Paradoksalt nok gjør det muligheten for retur til Norge vanskeligere.

Statsminister Erna Solberg har foreløpig bare åpnet for å hente hjem foreldreløse barn.

– Jeg har vurdert å reise mange ganger, men advokat Bjørn Nærum har rådet meg til å la være. Han sier jeg ikke får komme inn og hente barna. Med Patricio var det annerledes siden det var snakk om foreldreløse barn, sier Mario Vasquez til NRK.

Hans håp er hjelp fra norske myndigheter.

Norske barn internert i al-Hawl Ekspandér faktaboks I fjor ble det kjent at norske Aisha Shezadi og hennes to år gamle sønn er i leiren Al Hawl. Shezadi har tidligere sagt at hun vil hjem av hensyn til barnet

En norsk tobarnsmor som slapp ut av Baghouz 5. mars, er også i leiren med sine to barn. Da NRK møtte henne i leiren sa hun at hun ble lurt inn i Syria av sin mann, den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez og at hun ønsker å komme tilbake til Norge med barna sine

Fredag 8. mars møtte NRK nok en norsktilknyttet kvinne i leiren. Kvinnen er opprinnelig fra Russland. Hun sier at hun har tre barn og at hun ikke vil tilbake til Norge

22. april skrev Aftenposten om fem norske barn mellom 1 og 7 år, som skal være foreldreløse. Barna skal være i Al Hawl

I tillegg har den avdøde fremmedkrigeren og norske statsborgeren Michael Skråmo sju barn sammen med en svensk statsborger. Disse barna har vært i nordøst-Syria, men i mai ble barna hentet av svenske myndigheter og fraktet til Irak, og siden til Sverige

Dette betyr at minst 11 barn som er norske statsborgere eller har norsk tilknytning er internert i leiren

Barn som er født 1. september 2006 eller senere, og har norsk mor eller far, er automatisk norsk statsborger

Jurist ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestol, har tidligere sagt til NRK at barna blir straffet for foreldrenes synder. Hun etterlyste en felles europeisk løsning som gjør det mulig å hente barna hjem

FNs barnefond, UNICEF, mener at Norge har plikt til å hjelpe de norske barna hjem til Norge. Redd Barna har sagt det samme

Helgheim: Hjelper ikke å angre

Stortingsrepresentant Jon Helgheim fra regjeringspartiet Frp mener det er begrenset hva norske myndigheter bør og kan gjøre.

– Jeg har all verdens forståelse for den vanskelige situasjonen som familiemedlemmer er i. Barna er uskyldige i den situasjonen på grunn av foreldrenes uansvarlige valg, sier Helgheim før han kommer med et tydelig MEN:

– Likevel er det viktig for norske myndigheter å opptre ryddig og prinsipielt i sånne saker. Og det er faktisk foreldrenes både rett og plikt å gjøre valg for barna sine. De som har tatt med barna sine, og bor utenfor Norges grenser, kan ikke regne med all verdens hjelp fra norske myndigheter.

– Nå hører vi fra Vasques at hun angrer, og vil tilbake. Hvorfor skal ikke Norge hjelpe til med det?

– Noen valg er så dumme at det ikke hjelper å angre. Selv om norske myndigheter skulle ha ønsket å hente henne og barna hjem til Norge, så er det vanskelig. Disse kvinnene og mennene gjort seg skyldig i grove forbrytelser. Det bør straffes der forbrytelsen er gjort. Det er et godt prinsipp internasjonalt.

Helgheim: – Svært lite vi kan gjøre

– Men den kurdiske militsen som kontrollerer området der hun sitter internert har bedt europeiske land hente sine statsborgere hjem. Bør vi ikke straffeforfølge dem her?

– Det er vanskelig rent praktisk å gjøre noe som helst fordi man må ha ID på plass, man må dokumentere tilhørigheten. Så mener både norske og andre lands myndigheter at man bør opprette en slags domstol for å straffe disse personene der de har begått forbrytelsene.

– Men det hjelper ikke Vasques som vil ha hjem barnebarnet sitt?

– Nei, jeg forstår veldig godt den vanskelige situasjonen der er i. Men som jeg sier, selv om norske myndigheter hadde ønsket, er det svært lite som kan gjøres. Det er mange land som sier at de har ønsket å hjelpe, men som har møtt veggen. Det er praktisk nesten umulig å operere i disse områdene av sikkerhetsgrunner og andre grunner, sier Helgheim.

Avviser Røde Kors-hjelp

Vasques sier at Røde Kors nå har et feltsykehus i leiren og at de kan utføre DNA-tester.

– Røde Kors og flere har nærmest slengt ut påstander om at de kan bidra med både det ene og det andre. Dette er blitt grundig sjekket av norske myndigheter, Og svaret er at det kan ikke Røde Kors gjøre, sier Helgheim.

Vasques påpeker at norske myndigheter gjorde mye for å hente hjem Joshua French fra Kongo.

– Selv om norske myndigheter prøvde i en årrekke å hente Moland og French, klarte de ikke det før den ene hadde omkommet og den andre var alvorlig syk og myndighetene der ville det. De aller færreste barn med norsk tilhørighet som lider på grunn av foreldrenes valg utenfor Norges grenser, de får aldri norske myndigheters eller norsk presses oppmerksomhet, sier Helgheim.