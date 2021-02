Helgheim stiller i Oslo - vil ikke utfordre Tybring-Gjedde

– Jeg har tenkt mye fram og tilbake. Det har vært veldig mange hyggelige tilbakemeldinger. Jeg oppfatter at det er et stort ønske fra mange hold om at jeg skal stille opp i Oslo, sier Helgheim til NRK.

Det var Aftenposten som først omtalte saken.

– Jeg er topp motivert for stortingsarbeid. Hvis Oslo ønsker meg på lista, skal jeg gjøre alt jeg kan for å bidra til at Oslos liste skal få høyest mulig oppslutning.

– Jeg er kandidat til begge plassene, men ønsker ikke å utfordre Christian. Det er opp til Oslo å sette opp et forslag, sier Helgheim.

Fredag meldte NRK at Helgheim ble stilt inn som kandidat til stortingslista fra Oslo av Gamle Oslo Frp.