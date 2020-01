Hektisk møtevirksomhet i regjeringen

Venstre-leder Trine Skei Grande ble observert på vei inn til statsministerboligen i 20-tiden.

Klokken 20.27 så NRKs reporter på stedet at Høyres nestledere Jan Tore Sanner og Bent Høie løp ut til en bil.

JOBBER MED KRAVLISTE: Frp-leder Siv Jensen på vei ut etter at partiledelsen var samlet til en møte på partikontoret for å ferdigstille kravene til statsminister Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Frp-topper samlet

Også hos Frp har det vært møtevirksomhet i kveld. Flere Frp-topper har vært samlet på Frps partikontor.

Blant dem var Frp-leder Siv Jensen, nestlederne Sylvi Listhaug og Terje Søviknes, samferdelsminister Jon Georg Dale og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi.

Litt etter klokken 20 forlot de partikontoret. Det var en ordknapp partileder som møtte pressen utenfor.

– Som jeg sa til dere da jeg kom hit i dag, så skal jeg møte statsministeren i morgen og informere henne om hva Fremskrittspartiet har kommet fram til. Noe mer enn det har jeg ikke å legge til nå, sa partileder Siv Jensen da hun kom ut av partikontoret.

– Mer sannsynlig at Frp velger å gå ut av regjeringen

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand sier at det nå er mer sannsynlig at Frp velger å gå ut av regjeringen enn at de beslutter å bli værende.

– Jeg tror det mest sannsynlige per nå er at Frp forlater regjeringen. Det er nå flere og flere Frp-kilder fra statsrådsnivå og nedover i partiet, som selv under bompengestriden trodde at dette ville løse seg, som nå sier det motsatte. Det virker som om viljen til å bli værende i regjering i Frp er mindre enn noensinne, og det har eskalert blant annet etter uttalelsene fra Erna Solberg om moral i Debatten på NRK på torsdag.

KOMMENTERER KRISEN I REGJERINGEN; – Muligheten for en Frp-exit er større nå, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Du trenger javascript for å se video. KOMMENTERER KRISEN I REGJERINGEN; – Muligheten for en Frp-exit er større nå, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.

Da statsminister Erna Solberg deltok i NRKs Debatten torsdag, dagen før den IS-siktede kvinnen ble hentet tilbake til Norge fra Syria, sa hun at hun ikke ville risikere at en syk norsk femåring døde i Syria på hennes regjerings vakt.

– For det første er det viktig å si at dette er en beslutning vi fattet for en tid tilbake. Det har vært en operasjon som har tatt lang tid, rett og slett fordi det har vært vanskelig i disse områdene. Noen ganger må du som regjering gjøre noen moralske, viktige valg. Vi har gjort det. Og for flertallet av regjeringen var hensynet til barnet det aller viktigste, sa Solberg.

Fire fylkesledere vil ha Frp ut

NRK har tidligere meldt om at flere fylkesledere vil ha Frp ut av regjering.

– Jeg mener nok er nok, og at tiden nå er inne for å forlate denne regjeringen, sa fylkesleder Dagfinn Henrik Olsen i Nordland Frp til NRK 15. januar.

Det samme mente fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp. Johan Aas, fylkesleder i Innlandet Frp, uttalte da at Frp burde gå ut av regjering om situasjonen fortsatte.

Ifølge Aftenposten er det nå fire fylkesledere i Frp som åpent sier partiet bør ut av regjeringen.