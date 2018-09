– Det er viktig å forstå countrysjangeren og da måtte jeg bare prøve meg litt som en cowboy, sier en lattermild Heine Totland til NRK.

Han innrømmer raskt at han i tillegg har hørt på mye countrymusikk i det siste.

På lørdag er det klart for det andre programmet i Stjernekamp, hvor ti artister kjemper om tittelen «Norges ultimate entertainer».

Denne gangen skal en av deltakerne ut dersom artisten ikke får nok stemmer.

– Grepet av teksten

For Totland er ikke countrysjangeren så fjern, men likevel er ikke countrymusikk noe han hører på i hverdagen.

ROCK TIL COUNTRY: Forrige uke var Heine Totland i sitt rette element da han ble utfordret i sjangeren rock i Stjernekamp, men på lørdag skal han synge country. Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

– Jeg har jo vokst opp på en gård og country står jo sterkt på landet, men jeg var mer rockete da jeg var ung, sier han.

Selv om han synes country er en musikktype som kan være utfordrende, gleder han seg til å synge på direkten.

– Jeg vil vise en annen side av meg selv, sier Totland.

Han skal synge sangen «Remember When» av Alan Jackson.

– Jeg ble veldig grepet av teksten, og jeg føler den historien sangen forteller er historien til mine foreldre, sier han.

Fant sangen på Spotify

KOMFORTABEL: Ulrikke Brandstorp koste seg da hun ble utfordret i rocksjangeren, men hun håper hun klarer å imponere seerne i country. Foto: Julie Marie Naglestad / NRK

Ulrikke Brandstorp er ganske nervøs før hun skal på scenen og synge sangen «Tin Man» av Miranda Lambert.

– Jeg har ikke noe forhold til countrymusikk så det var vanskelig å finne en låt i denne runden, sier hun.

Branstorp har hørt på mye countrymusikk i sommer og hadde nesten gitt opp, før hun plutselig oppdaget sangen på musikktjenesten Spotify.

– Jeg begynte faktisk å grine litt etter at jeg hadde hørt sangen, innrømmer hun.

Sangen hun skal synge handler om kjærlighetssorg. Det er et tema Branstorp tror mange kjenner seg godt igjen i.

– Jeg håper jeg klarer å formidle det hjertet føler, men jeg frykter litt at følelsene tar for mye overhånd og at jeg ikke klarer å være samlet, sier hun.

Hun har selv opplevd å ha kjærlighetssorg flere ganger, og synes det verste er hvis man har følelser som ikke blir gjengjeldt.

Unngår å øve for mye

Branstorp mener taktikken for å holde nervene i sjakk er å ikke øve for mye på sangen før opptredenen.

– Man skal skape et godt øyeblikk og da er det viktig at man ikke overøver på sangen, sier hun.

Hun gruer seg til at en av deltakerne kommer til å ryke ut av konkurransen på lørdag.

– Det er veldig kjipt, fordi man havner i en Stjernekamp-boble. Man vil ikke hjem, men man vil heller ikke at andre skal dra, sier Branstorp.

Totland har en plan dersom det skulle bli han som ryker ut lørdag:

– Å ryke ut av konkurransen hadde vært kjipt, men jeg har et herlig mantra: Hvis jeg ryker, så skal jeg fiske i en uke. Det fikk jeg ikke gjort i sommer, sier Totland.