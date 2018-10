Heikkis familie takker politiet og nærmiljøet

24-åringen fra Mysen ble funnet drept i leiligheten han bodde i på Majorstuen mandag denne uka. Drapet har rystet hele landet, og tipsene har flommet inn til politiet etter at de gikk ut med overvåkingsbilder av den antatte gjerningsmannen.

Familiens bistandsadvokat Peder Morset forteller at familien ikke orker å følge med på utviklingen i saken, annet enn gjennom kontakt med politiet.

– De har selvsagt fått med seg at det er kommet en etterlysning. De, som alle andre, ønsker svar på hva som har skjedd. Jeg vet at familien ønsker å rette en takk til politiet, for den profesjonelle og gode måten de er blitt møtt på, sier Morset til NRK.

Familien har det tungt, men tar vare på hverandre, sier bistandsadvokat Peder Morset.

Takker for støtten

Heikki Bjørklund Paltto spilte fotball for Mysen siden han var liten, og har vært en del av miljøet rundt klubben også etter at han la opp som spiller.

Paltto bodde i leiligheten sammen med flere barndomsvenner fra hjemstedet, og både venner og kjente har vært samlet for å minnes 24-åringen.

– Mysen-samfunnet, fotballklubben og nærmiljøet betydde alle mye for Heikki. Familien har fått med seg støtten, og det betyr mye for dem, sier Morset.

Politiet har sendt ut bilder av mannen som er etterlyst i forbindelse med drapet. Foto: Politiet

Tar vare på hverandre

Bistandsadvokaten har vært i kontakt med familien flere ganger daglig siden han ble oppnevnt av retten. Så langt har han fungert som en koordinator mellom politiet og andre som ønsker å formidle opplysninger og familien.

– Familien har det naturlig nok veldig tungt. De er der for hverandre og støtter hverandre, sier han.

Det er så langt ingen pågripelser i saken, men etterforskningen pågår for fullt i helgen. Både taktiske og tekniske etterforskere arbeider videre i jakten på gjerningsmannen.